Sopravvissuti anticipazioni: la verità si avvicina, tra minacce e scoperte. La sabbia cambia tutto

E se gli altri naufraghi dell'Arianna fossero ancora vivi, magari su un'Isola deserta? Ecco le anticipazioni di Sopravvissuti per la quarta puntata

Se c’è della sabbia sulla barca, vuol dire che i nostri sopravvissuti, da qualche parte sono attraccati, è questa la verità che scopriremo nelle prossime puntate della fiction di Rai 1 o si tratta di un depistaggio? Proviamo a scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Sopravvissuti in onda il 24 ottobre 2022. Un altro lunedì in compagnia della fiction con Lino Guanciale, quarta puntata la prossima settimana con le verità che pian piano verranno al pettine. Perchè al momento, quello che abbiamo visto, riguarda solo i primi giorni di sopravvivenza. Ma i naufraghi sono stati lontani per un anno, che cosa hanno fatto dopo la tempesta e dopo i primi giorni durante i quali hanno sperato che qualcuno, li trovasse? L’epidemia di tubercolosi potrebbe esser stata la causa della morte di alcuni dei naufraghi. Ma resta una domanda: se così fosse, perchè non dirlo? E che ci sia qualcuno che sta per cedere e che vorrebbe conoscere realmente tutta la verità su quello che è accaduto al gruppo di persone rimaste in vita sull’Arianna, lo si capirà nei prossimi episodi. Il nuovo episodio di Sopravvissuti in onda la prossima settimana, si intitolerà proprio “Assassini”. Già perchè qualcuno, penserà bene di scrivere sui muri delle case dei superstiti, queste parole. Ma sono persone che conoscono la verità o persone che fanno illazioni, come ad esempio Anita, che ancora disperata, continua a cercare la verità su suo figlio Gabriele?

Verità che tra l’altro potrebbe essere messe a dura prova, vista la gravidanza inattesa di Marta…

Sopravvissuti anticipazioni: la trama del 24 ottobre 2022

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo 1×07 Assassini: La scritta davanti alle abitazioni dei sopravvissuti alza la tensione al massimo tra loro. Chi li sta minacciando? Inizialmente sospettano di Anita, poi di Léa. La ragazza, allora, stufa di essere trattata da estranea, si prepara a scappare da Genova con la gemella ma, in una notte di pioggia, poco prima che le due sorelle partano, qualcosa di tremendo glielo impedisce. Sull’Arianna, Armando propone a Léa di sposarlo. E a quanto pare, si inizia a capire che neppure lui sia morto come gli altri forse hanno raccontato alla futura sposa che si è ritrovata travolta da un vortice di bugie inaspettato…

Le anticipazioni dell’episodio 1×08 Bugie: i sopravvissuti cominciano a convincersi di essere in pericolo. Intanto Anita trova la prova che Armando era vivo ben oltre la tempesta. La poliziotta affronta Luca che, di fronte a Sylvie, deve confessare la verità sulla morte di Armando. Sylvie è sconvolta, mentre Anita non è convinta. La presenza della sabbia sulla barca, cambia tutto e questo Anita lo sa bene. I racconti dei sopravvissuti iniziano a vacillare, è il momento giusto per cercare la verità? E se gli altri naufraghi non fossero morti, ma fossero stati lasciati in un’isola deserta?

Non ci resta che attendere le prossime puntate della fiction per scoprire tutta la verità.