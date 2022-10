Sopravvissuti anticipazioni: chi minaccia i superstiti? Ci sono altri sopravvissuti al naufragio?

Chi sta minacciando i sopravvissuti? Scopriamolo con le anticipazioni della fiction di Rai 1. La quinta puntata di Sopravvissuti ci aspetta lunedì prossimo

E’ ormai chiaro a tutti che Anita non abbia nulla a che fare con le scritte davanti alle case sei sopravvissuti e che non sia lei una minaccia per chi è tornato sull’Arianna. Ma allora, chi è che conosce la verità su quello che è davvero successo in mare e può essere una minaccia per i naufraghi? Se lo chiederanno tutti i superstiti nelle ultime puntate di Sopravvissuti, come rivelano le anticipazioni per la quinta e la sesta puntata che andranno in onda la prossima settimana il lunedì e il martedì per salutare il pubblico di Rai 1. E’ evidente che ci sarà ancora tanto da scoprire e quello che i sopravvissuti non sanno è che Lea non è morta e la ragazza ha deciso di raccontare ad Anita alcune cose di quanto accaduto sull’Arianna, spacciandosi per sua sorella; come abbiamo visto, Lea ha sofferto moltissimo per la morte di suo marito, che è stato ucciso da Gabriele e Lorenzo. E tante cose ancora devono succedere: come è arrivata Alex, che in realtà si chiama Grete sulla nave? E con chi è in contatto la ragazza di Lorenzo? Che segreti nasconde nel suo passato? Le persone che minacciano i sopravvissuti hanno qualcosa a che fare con lei?

Il 31 ottobre ci aspetta la quinta puntata della fiction con Lino Guanciale e vi ricordiamo che per questo gran finale, ci sarà un secondo appuntamento al martedì, ormai manca pochissimo…E si spera che tutti i nodi verranno al pettine…Ma tornando alle scritte: i video sembrano mostrare un ragazzino con una felpa, quello che Anita chiama il graffitaro, però sull’Arianna, oltre a Nino, non c’era nessuno che corrisponda a quella descrizione. Chi è la persona che li sta minacciando? I superstiti dovranno fare i conti con Anita, sempre più decisa a cercare la verità sui fatti. E inoltre, dal passato, potrebbero arrivare altri dettagli. Avete notato l’importanza del cellulare del figlio morto di Tano, che il giorno in cui è morto era vicino al cantiere navale? C’è un legame anche con questa vicenda?

Sopravvissuti anticipazioni quinta puntata: episodio 1X09 dal titolo Speranza

Sylvie comprende che Luca ha commesso lo stesso sbaglio che, in fondo, ha fatto lei stessa. Non sarà facile ma ce la faranno a una condizione: da oggi in poi la verità deve venire prima di ogni altra cosa. A Luca non sembra vero e glielo giura. Ma purtroppo i fatti lo mettono subito a dura prova. Qualcuno minaccia i sopravvissuti che devono correre ai ripari ma farlo senza dare nell’occhio sembra impossibile. Stefano cerca di far capire a Sylvie che Luca non è quello di prima e che loro invece potrebbero essere felici. E non sa che Marta aspetta un figlio dal suo amico…

Sopravvissuti anticipazioni quinta puntata: episodio 1×10 Vittime

I sopravvissuti si aggirano per la città cauti e guardinghi. Luca, con una scusa, porta la sua famiglia in montagna. Gli altri prendono ogni precauzione. Tano sembra quasi tornare in sé: “saluta” suo figlio Simone, pronto a tornare davvero a casa e a prendersi le sue nuove responsabilità…Non sanno che Lea ha deciso di parlare con Anita, spacciandosi per sua sorella e raccontando qualcosa che potrebbe cambiare le sorti di tutti…