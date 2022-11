Sopravvissuti il finale delude tutti: nell’ultima puntata mezze verità e dubbi

L'ultima puntata di Sopravvissuti purtroppo ha deluso il pubblico: troppe cose irrisolte e un finale aperto che non piace a nessuno

Era prevedibile. Era facile immaginare che l’ultima puntata di Sopravvissuti mai avrebbe potuto raccontare tutto quello che è successo al gruppo di naufraghi rientrato a Genova dopo un anno alla deriva. E infatti, la sesta e ultima puntata di Sopravvissuti in onda il primo novembre 2022, ha lasciato una serie di dubbi e di domande alle quali nessuno sa rispondere. Domande che tra l’altro, non necessariamente troveranno una risposta: si potrà girare una seconda stagione dopo gli ascolti deludenti che la prima ha incassato? Si può fare un investimento su una serie impegnativa come Sopravvissuti per i risultati portati a casa? Difficile a dirsi ed è per questo che il pubblico, ” i veri sopravvissuti” quelli che hanno deciso di dare una possibilità a questa fiction, sono ancora più delusi. Come succede sempre quando il finale aperto, lascia parecchie perplessità.

Ma vediamo insieme che cosa è successo in questo finale e che cosa è accaduto nell’ultima puntata di Sopravvissuti.

Sopravvissuti il finale: la morte di Lara e la sua vendetta

Era Lara la persona che terrorizzava i sopravvissuti. Era stata ceduta a una banda di criminali in mare ma in qualche modo, non sappiamo come, ce l’aveva fatta ed era tornata a Genova per compiere la sua vendetta. Lara è stata uccisa da Lorenzo ma prima di morire ha detto a Luca che mai avrebbe fatto del male a Tano e infatti, lei non ha nulla a che fare con la morte dell’uomo.

E’ stato Stefano a uccidere Tano? Un passato di misteri, dalla morte di Simone a quella di Anita

E’ quasi chiaro che ad uccidere Tano sia stato Stefano ma resta un mistero il motivo. In realtà probabilmente ci sono delle storie del passato legate. La morte di Anita, la figlia di Armando. La morte di Simone, il figlio di Tano che probabilmente non è annegato ma che ha visto qualcosa nel cantiere, qualcosa per cui potrebbe aver pagato. E Tano, riprendendo in mano il cellulare di Simone, potrebbe aver capito e scoperto tutto.

Sopravvissuti il finale: Gabriele potrebbe essere ancora vivo?

Non è neppure da escludere che Gabriele sia vivo. Il dottore è stato gettato in mare, per vendetta, per volere di Marta che, dopo esser stata violentata, ha deciso di vendicarsi di lui in questo modo. Non possiamo escludere che Gabriele sia vivo e non possiamo neppure escludere che in una seconda ipotetica stagione della serie, possa anche fare ritorno. Marta è incinta, pare che il figlio sia il suo…

Anita smette di indagare?

Nell’ultima puntata di Sopravvissuti, Anita sembra aver trovato le risposte. Marta però le ha mentito. E Anita ha anche deciso di coprire, almeno per ora, i sopravvissuti non dicendo a nessuno che Gabriele era ancora vivo, non dando alla polizia il video con il diario di Lara. Cuore di nonna l’ha portata a fidarsi di Marta e forse, ha fatto molto male.

Chi c’è sull’Isola?

Il vero mistero resta legato a questa famosa isola dove i sopravvissuti sarebbero arrivati per caso, la stessa isola sulla quale probabilmente viveva Grete, che si fa chiamare Alex. Nei minuti finali della puntata l’abbiamo vista a bordo di una barca, con una bambina. Una barca che si chiama con lo stesso nome inciso sull’orologio di Lorenzo. E c’è un uomo misterioso, il padre del bambino di Grete, dal quale tutti vogliono scappare. Si tratta di una setta?

Nino affidato ai servizi sociali

La zia di Nino, stanca di tutto quello che ha dovuto subire e con la paura che suo nipote non superi mai il trauma della morte dei suoi genitori, ha deciso di affidarlo agli assistenti sociali. Nino tra l’altro, le ha mentito ancora. Perchè non è vero che suo padre è morto nella sparatoria. Solo Giulia è morta in quel modo ma suo padre, era ancora vivo, come abbiamo visto nell’ultima puntata di Sopravvissuti. Quindi altre bugie, altri misteri tutti da scoprire.