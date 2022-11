Vincenzo Malinconico ultima puntata: tre omicidi da risolvere, una gravidanza e una scelta

Ultima puntata per Vincenzo Malinconico giovedì su Rai 1: ecco cosa vedremo nel finale della serie

Per Vincenzo Malinconico è arrivato il momento di congedarsi dal pubblico di Rai 1 con il gran finale. Il prossimo giovedì andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction di rai 1 partita con una media di 4 milioni di spettatori e precipitata alla seconda puntata. Insomma ascolti non troppo brillanti per una serie fatta bene ma che come era prevedibile, può rivolgersi a una fetta di pubblico, non piacere a tutti. In ogni caso, negli ultimi due episodi di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, il nostro avvocato dovrà venire a capo di una situazione non semplice: ha ancora tre omicidi da risolvere e poi scoprirà che sua figlia vuole sposarsi. Il motivo? E’ incinta. Ed è chiaro che queste novità lo allontaneranno da Alessandra che sembrerà venire sempre dopo la famiglia di Malinconico, una cosa che la bella e brava avvocatessa proprio, non riesce ad accettare. Cosa succederà dunque nella quarta e ultima puntata di Vincenzo Malinconico in onda il 10 novembre 2022 su Rai 1? Scopriamolo con le anticipazioni e le ultime news, eccole per voi.

Vincenzo Malinconico il finale: ecco la trama dell’ultima puntata

1×07: Teicheué, interrogato dagli inquirenti, si ostina a ripetere d’essere stato incastrato e chiede a Malinconico di difenderlo. Il rapporto con Alessandra Persiano procede serenamente ma l’improvviso arrivo di Alf riaccende le insicurezze della donna, spingendola a prendere in considerazione la proposta di lavoro ricevuta da un importante studio legale di Milano. Non è una scelta semplice ma Alessandra si sente sempre al secondo posto nella vita di Malinconico e non riesce a pensare di essere per lui il grande amore che vorrebbe.

1×08: Imprevedibilmente, Vincenzo viene contattato da Veronica Starace Tarallo, la bella moglie di un potente avvocato, che gli chiede di assisterla nella sua causa di separazione dal marito. L’avvocato Starace Tarallo, determinato a vincere la causa di separazione, offre a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa. Vincenzo intanto deve fare i conti anche con una novità: sua figlia sembra essere in dolce attesa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso che ci aspetta giovedì prossimo su Rai 1.