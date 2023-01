Lolita Lobosco 2: Luisa Ranieri torna a indagare, le anticipazioni

Arriva la seconda stagione di Lolita Lobosco, ci siamo! Lolita Lobosco 2 dall'8 gennaio 2023 su Rai 1

Tra le rime fiction del 2023 di Rai 1 c’è Lolita Lobosco. Prevista nella programmazione di Rai 1 per l’autunno, la seconda stagione della serie con Luisa Ranieri farà invece il suo debutto l’8 gennaio in prima serata per sei serate. Sei episodi per Lolita Lobosco 2 dopo una prima stagione che aveva infiammato il pubblico, regalando ascolti record a Rai 1. Luisa Ranieri torna e riparte da dove l’avevamo lasciata…

In questa seconda stagione Lolita è alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Parallelamente, la vicequestore cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino. Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del delitto. L’indagine si rivela tuttavia molto complessa, anche perché qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità. Se sul lavoro le difficoltà sono molte, la vita privata della nostra protagonista non è meno complessa: alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo, si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone, i dissidi di Forte con la moglie Porzia e la nuova sfida di Esposito con la fidanzata Caterina, per non parlare dei disastri sentimentali dell’amica del cuore Marietta. Come se non bastasse, nella vita di Lolita si affaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, l’affascinante Angelo Spatafora. Ma vediamo le anticipazioni del primo e secondo episodio di Lolita Lobosco 2.

Lolita Lobosco 2 MARE NERO | sinossi primo episodio: le anticipazioni

La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare: due giovani fidanzati sono morti durante un’escursione subacquea. Già dalle prime indagini Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia, ma ancora non sa che, per raggiungere la verità su quanto accaduto, dovrà mettere a repentaglio la sua stessa vita. Mentre l’indagine sull’omicidio di suo padre, Petresine, sembra arricchirsi di nuove piste da seguire, Lolita si trova a dover decidere se accettare o meno la proposta del suo fidanzato Danilo di iniziare una convivenza. Nunzia si avvicina lentamente a Trifone, mentre Esposito cerca casa con Caterina e Forte deve ingoiare la scelta di Porzia di riprendere gli studi universitari. Nel frattempo, un uomo affascinante fa ritorno a Bari…

Lolita Lobosco 2 LO SCAMMARO AVVELENATO | sinossi secondo episodio: le anticipazioni

Lolita indaga su un caso che la riguarda molto da vicino: uno scrittore è stato ritrovato morto nel B&B gestito da Nunzia e Carmela. Sembra si sia trattato di un avvelenamento da botulino causato proprio da una delle specialità gastronomiche di Nunzia: lo scammaro di zia Dolò. Le analisi tossicologiche finiscono per scagionare Nunzia e aprire la strada a un delitto che potrebbe avere, data la turbolenta vita condotta dalla vittima, diversi indiziati. Una volta scagionata, Nunzia può concedersi un po’ di tempo in compagnia di Trifone, con il quale sta nascendo un’amicizia sempre più speciale. Mentre Forte ed Esposito sono alle prese con Porzia e Caterina – la prima impegnata con gli esami universitari, la seconda non può tollerare le ingerenze della futura suocera Santa – Lolita si trova di fronte a un nuovo ostacolo sentimentale che riguarda Danilo. Nel frattempo, Angelo Spatafora, legato a Petresine fin da bambino, si ripresenta a Lolita dopo oltre vent’anni.

L’appuntamento con Lolita Lobosco è quindi per la prima serata dell’8 gennaio 2023 su Rai 1.