Resta con me la nuova fiction di Rai 1 con Francesco Arca: trama e anticipazioni

A febbraio su Rai 1 arriva la nuova fiction Resta con me con Francesco Arca: trama e anticipazioni

Subito dopo Sanremo dovrebbe andare in onda la nuova fiction di Rai 1 con Francesco Arca dal titolo Resta con me. L’attore toscano questa volta sarà il protagonista assoluto di una storia che racconta la vicenda di un vice questore che ha una vita perfetta. E’ felice e innamorato, ha una moglie bellissima e incinta e tutto sembra andare come dovrebbe. Una carriera brillante, amici e la voglia di guardare al futuro con un sorriso splendente. Ma si sa, la vita, non regala solo gioie e mette ostacoli inaspettati sul nostro percorso. Ed è quello che succede in Resta con me anche ad Alessandro Scudieri, interpretato appunto da Francesco Arca. Dal sogno all’incubo: tutto cambia in un giorno per caso, in poche ore che sconvolgono lui e Paola…

Otto le puntate di Resta con me la fiction che dovrebbe andare in onda su Rai 1 alla domenica sera. Dopo il successo di Lolita Lobosco, toccherà a Francesco Arca prendere il testimone e replicare. La prima puntata di resta con me dovrebbe andare in onda il 19 febbraio 2023 su Rai 1. Ma vediamo adesso la trama e le anticipazioni della nuova serie in 8 puntate.

Resta con me la nuova fiction di Rai 1: la trama

La vita sorride ad Alessandro Scudieri (Francesco Arca), brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi… tutto bello, se non fosse che a volte bisognerebbe presentire i limiti oltre cui non andare. La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto con la moglie Paola (Laura Adriani), Giudice presso il Tribunale dei minori, in una sparatoria: dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista, il loro rapporto va in frantumi. Il vero problema però è un altro: la sparatoria ha delle conseguenze non di poco conto. Paola infatti, perde il bambino.

Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba. Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse? Servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi finalmente, forse, la propria vita.

Come si può vedere anche dalle prime anticipazioni che arrivano dal trailer di Resta con me, in questa storia ci sarà anche un altro protagonista, un bambino che ha bisogno dell’amore di una persona speciale che si possa prendere di lui, che è rimasto da solo. E Alessandro cercherà di farlo, pur non avendo, almeno inizialmente, l’appoggio di Paola, distrutta dopo la morte del bambino che stavano aspettando.

Resta con me a febbraio su Rai 1

Resta con me per la regia di MONICA VULLO, da un’idea di MAURIZIO DE GIOVANNI, soggetto originale di DONATELLA DIAMANTI. Soggetto di serie DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI.

Resta con me fiction Rai 1: il cast

Con FRANCESCO ARCA, LAURA ADRIANI, ANTONIO MILO, ARTURO MUSELLI, CHIARA CELOTTO, MARIO DI LEVA, AMEDEO GULLÀ, RAFFAELLA REA, LILIANA BOTTONE, ANGELA CIABURRI, CLAUDIA TRANCHESE, con la partecipazione di MARIA PIA CALZONE.

Una coproduzione RAI FICTION – PALOMAR, prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra.