Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: Suor Costanza in ospedale, che cos’ha?

Perchè suor Costanza è andata in ospedale? Ecco le anticipazioni per la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7

Come mai suor Costanza è andata in ospedale, non sta bene? E’ la domanda che tutti i fan di Che Dio ci aiuti 7 si pongono da ieri sera, dopo la terza puntata. E noi come sempre cerchiamo di capire che cosa accade nella fiction di Rai 1. Iniziamo con le anticipazioni per la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda il 2 febbraio con una bella notizia: Suor Angela sarà di nuovo protagonista, seppur per poco tempo. Lei e Azzurra si incontreranno in ospedale. Che cosa stanno tramando tutte e due? Molti spettatori sono davvero preoccupati per quello che potrebbe succedere a Suor Costanza. Il personaggio interpretato da Valeria Fabrizi è troppo amato e sperano tutti che non se ne vada anche lei dalla serie, magari con un tragico addio. Una malattia ? Scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni, eccole per voi.

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: la trama del 2 febbraio 2023, quarta puntata

7×07 – L’amore ti cambia – Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa e mentre indaga incrocia con piacere una sua conoscenza. Tutte e due stanno origliando in ospedale, chi sono? Ovviamente Azzurra e suor Angela… Intanto Emiliano è ‘costretto’ a invitare Sara a una cena di gala e sembra andare tutto storto. Ludovica, invece, va a Roma con Cate per trovare un documento scomparso che potrebbe scagionare sua madre, ma nel farlo scopre una verità̀ sulla donna che la mette in crisi.

7×08 – Le orme dei padri – Emiliano e Sara si sono avvicinati e ora lei è tormentata da sogni in cui immagina di baciarlo…non è che Emiliano le piace? Intanto lo psichiatra è alle prese con un test del QI, ma il risultato non è quello sperato. Azzurra cerca di distrarlo, coinvolgendolo in un’indagine su un suo ex allievo. L’arrivo dei genitori mette Cate in crisi, non essendo loro a conoscenza della sua mancata accettazione al conservatorio. Anche Ludovica deve fare i conti con il suo rapporto con la madre: ha sempre cercato di assomigliarle ma ora inizia a dubitare che sia stata la scelta giusta.

Verso la terza puntata di Che Dio ci aiuti 7

Che cosa succederà nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 7? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei due episodi in onda il 26 gennaio 2023. Come avrete capito, Azzurra e suor Teresa saranno sempre più protagoniste della fiction di Rai 1. Del resto da mesi tutti leggono le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci e di Francesca Chillemi. L’attrice siciliana è in qualche modo l’erede di suor Angela, ma ce la farà a convincere la neo arrivata suor Teresa, che ha davvero intenzione di diventare una vera suora? Possiamo inoltre dirvi che suor Costanza, che non ha fatto zac, tornerà a essere protagonista delle prossime puntate della fiction di Rai 1 che senza di lei, non è la stessa.

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni terza puntata: la trama

Nel quinto episodio di Che Dio ci aiuti 7, Azzurra scopre che Suor Teresa potrebbe aiutarla a ristabilire l’ordine delle cose nel Convento e chiede consiglio a Suor Costanza per diventare una ‘suora perfetta’ e conquistarla. Suor Teresa si occupa della ricerca affidatagli dalla sorella, mentre Emiliano e Sara sono impegnati a vendicarsi contro la sua ex. Ludovica scopre finalmente per quale motivo Ettore non vuole avere a che fare con lei…

Nel sesto episodio di Che Dio ci aiuti 7, l’astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa la porta a farle una serie di piccoli scherzi e vendette, ma quello che Azzurra non sa è che qualcuno la sta osservando. Intanto Sara ed Emiliano pensano a cosa organizzare per il compleanno di Elia, una missione che si rivela più complicata del previsto..Sara ed Emiliano sono sempre più vicini, dobbiamo aspettarci la nascita di una coppia?

Che Dio ci aiuti7 anticipazioni: in attesa della seconda puntata

Che cosa accadrà nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda il 19 gennaio 2023 su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano le ultime news da Asssisi. Come avrete visto, le dinamiche non cambiano mai: suor Angela è sempre pronta ad accogliere in convento nuove ragazze che portano con se misteri, segreti e tanti problemi. E’ successo anche con Luisa, arrivata ad Assisi con il piccolo Elia ma anche con un grande segreto. Nei flashback della donna c’erano i ricordi del momento in cui è nato suo figlio ed era chiaro che avesse perso il bambino in quella circostanza. Ora però la domanda è un’altra: chi è la vera mamma del piccolo Elia, da che cosa scappa Luisa? Sarà anche suor Teresa a scavare nel passato di sua sorella per avere delle risposte, toccherà a lei, a suor Angela e anche ad Azzurra trovare la verità. Nel frattempo a prendersi cura del piccolo Elia ci sono Sara ed Emiliano. I due sembrano essere molto diversi e con poche cose in comune ma forse queste diversità potrebbero essere il loro punto di forza. Nascerà una nuova storia d’amore? Non ci resta che scoprirlo seguendo la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 che ci aspetta il prossimo giovedì su Rai 1.

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: la trama della seconda puntata 19 gennaio 2023

7×03 – Restare o partire? – Suor Angela riceve una visita dal Vescovo, che mette in discussione il suo operato. Per distrarsi, la suora si occupa delle sue ragazze: cerca di aiutare Ludovica a sciogliersi un po’, mentre vorrebbe convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini. Inoltre, insieme ad Emiliano, inizia a pedinare Sara, che sembra essersi cacciata nei guai. Azzurra, intanto, continua ad indagare, determinata a scagionare qualunque tipo di colpa possa avere Suor Angela. Nel frattempo, Suor Teresa ha scoperto un segreto nel passato di sua sorella e rimarrà ad Assisi più del previsto.

7×04 – Progetti – Le nuove dinamiche al Convento degli Angeli mettono in crisi Azzurra, che è determinata a far tornare le cose com’erano prima. Dal canto suo, Suor Teresa è motivata a adempiere la missione affidatagli dalla sorella per tornare il prima possibile a Parigi. Intanto le ragazze sono ‘in crisi’: Ludovica si sente in colpa per come si è comportata con Ettore, mentre Cate sta ancora cercando di capire cosa fare della sua vita. Nel frattempo, Sara fa da baby-sitter a Elia, mandando su tutte le furie Emiliano con i suoi modi ingenui e naïve.

