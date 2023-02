Che Dio ci aiuti 7 torna dopo Sanremo: nel passato di Sara un segreto

Sara nasconde un segreto che potrebbe allontanarla da Emiliano? Ecco le anticipazioni per la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7

I fan di Che Dio ci aiuti 7 dovranno avere un po’ di pazienza. La fiction si ferma causa Sanremo. La quinta puntata della serie con Francesca Chillemi andrà in onda il 16 febbraio 2023, curiosi di sapere che cosa accadrà? Nell’ultima puntata in onda abbiamo notato un avvicinamento tra Sara ed Emiliano, la ragazza ha anche sognato di baciarlo e di stare insieme ma per il momento tra di loro c’è solo un bel rapporto, anche se adesso il bel medico ha scoperto che la sua amica ha una intelligenza rara…Sara dal canto suo gli ha spiegato che conta quello che si è davvero nella vita, quello che si fa per sentirsi meglio e andare a letto orgogliosi, sapendo di avere dato il massimo, non le aspettative che gli altri hanno su di te…Le parole della giovane estetista sembrano aver lasciato il segno: possiamo aspettarci qualcosa di importante tra i due? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Che Dio ci aiuti 7. E iniziamo quindi con le anticipazioni per la quinta, che ci aspetta tra due settimane su Rai 1. Scopriremo che cosa nasconde Sara nel suo passato? Qual è il segreto della bella romana arrivata per caso ad Assisi?

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni quinta puntata: la trama

7×09 – La tua vocazione – Azzurra e Suor Teresa sono alle prese con la missione che riguarda Elia, che però si rivela inconcludente. La loro collaborazione le porta però ad avvicinarsi: Azzurra rivela alla donna alcuni aspetti del suo passato e la Madre Superiora inizia a guardarla sotto una nuova luce. Emiliano si interroga sulla sua vita… è davvero felice? Sara, che si sente in colpa per aver suscitato in lui il dubbio, cerca di “compiacerlo per finta”, coinvolgendo anche Elia ma le bugie hanno le gambe corte e presto la verità viene a galla. In convento intanto arriva una donna, Loredana, la cui storia svelerà un segreto sul passato di Sara.

7×10 – Pro bono – Ludovica continua ad essere confusa su quale debba essere il suo percorso e Azzurra decide di aiutarla tenendola occupata con un caso pro bono. Intanto Suor Costanza torna in convento e cerca di rendersi utile, ma combina un guaio dopo l’altro. Emiliano invece è impegnato con Elia, che gli chiede di partecipare a una gara di braccio di ferro per la giornata scolastica padre-figlio. Emiliano inizialmente è restio ad accettare, ma grazie all’aiuto di Sara cercherà di venire a patti con le sue paure per dare supporto al bambino.

Vi ricordiamo quindi che Che Dio ci aiuti 7 ci aspetta il 16 febbraio, tra due settimane, come sempre in prima serata su Rai 1.