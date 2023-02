Finale Mare Fuori 3: Ciro è ancora vivo? Giacomo Giorgio semina indizi

Ciro è ancora vivo? Dopo il finale di Mare Fuori 3 ecco il sospetto e la frase di Giacomo Giorgio fa impazzire i fan. Una resurrezione in Mare Fuori 4?

E’ la serie dei record: gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 3 distribuiti nelle ultime ore su RaiPlay hanno fatto registrare alla piattaforma numeri mai visti. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Mare Fuori 3 cresce la febbre, anche per chi vuole vedere in chiaro la serie Rai. Ma come detto, ci sono milioni di persone che hanno già visto tutti e 12 gli episodi di Mare Fuori 3 e che sono pronti a scommettere che il finale, ha avuto un colpo di scena clamoroso. Ciro è ancora vivo? E’ quello che migliaia e migliaia di fan si chiedono. C’è chi giura di aver visto nella scena finale dell’ultima puntata di Mare Fuori 3 qualcosa. O forse sentito qualcosa…Dei passi nell’oscurità: sono quelli di Ciro? Se lo chiedono davvero tanti fan della serie che sperano di rivedere Giacomo Giorgio. Gli sceneggiatori di Mare Fuori 3 avevano fatto un regali ai fan: grazie a una serie di flashback la terza stagione di Mare Fuori si era aperta proprio con Ciro e Rosa, un simbolo, un segnale. Ma c’è chi è pronto a scommettere tutto sul fatto che nella quarta stagione di Mare Fuori ( presto in lavorazione) Giacomo Giorgio potrebbe tornare. Il motivo? Non solo la trama ma anche un post dell’attore che nelle ultime ore ha scatenato il panico sui social. Giacomo infatti, che in Mare Fuori veste i panni di Ciro, ha postato una sua bellissima foto, con il Vesuvio di sfondo e ha commentato con una frase criptica che per molti, sarebbe un chiaro messaggio ai fan della serie. “La fine non esiste!” ha scritto Giacomo sui social. Una frase parecchio enigmatica che ha scatenato la fantasia di tutti. Del resto chi ha visto Gomorra sa bene che tutto può accadere, per cui dobbiamo davvero immaginarci una sorta di “resurrezione”?

Mare Fuori 4: ci sarà anche Ciro? Ciro è ancora vivo?

E così mentre c’è ancora chi deve vedere la terza stagione di Mare Fuori, sui social si parla già di quelle che potrebbero essere le anticipazioni di Mare Fuori 4. E’ bene quindi fare una precisazione: non si sa nulla della quarta stagione, almeno per il momento. Nessuna notizia. Per cui quelle che leggerete qui e altrove, sono notizie che si fondano su possibili idee, su supposizioni ma nulla di ufficiale.

I fan di Ciro però sperano davvero che possa tornare in Mare Fuori 4 e fanno il tifo per quella che sarebbe una vera e propria resurrezione. Sotto la foto “incriminata”, i commenti si sprecano. C’è chi scrive: “Giacomo, sono giorni difficili per noi fan. C manc sul tu x favore fateci sapere anticipatamente se è vivo così ci prepariamo psicologicamente“. E ancora: “quindi sarà un eterno loop di “oddio secondo me è ciro” ad ogni finale di stagione, ok messaggio recepito GG.” Fan disperate: “La smetti di prenderti gioco di noi e dei nostri sentimenti.” Decine e decine di commenti di questo tipo. Il senso della frase di Giacomo Giorgi ovviamente, è un mistero e solo l’attore ha la risposta. Potrebbe darsi che nella quarta stagione, ci siano degli altri flashback che raccontino qualcosa in più del passato di Ciro. O forse ci sarà realmente questo miracolo. Non possiamo saperlo, ci toccherà attendere.

Nel frattempo vi ricordiamo che Mare Fuori 3 sbarca questa sera su Rai 2, per i pochi che ancora non hanno visto la serie su RaiPlay insomma!