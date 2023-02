Che Dio ci aiuti 7 si sposta al martedì: le anticipazioni, Emiliano e Sara si scoprono innamorati?

Ecco le anticipazioni per la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7: Sara ed Emiliano formeranno una coppia? Arriva Seba...

Che cosa accadrà nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda al martedì? Si raddoppia la prossima settimana con la fiction in onda sia al martedì che al giovedì. Un doppio appuntamento per recuperare la puntata saltata nella settimana di Sanremo. Che cosa dobbiamo quindi aspettarci dalla sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda il 21 febbraio 2023? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei due episodi in onda martedì. Come avrete visto, Azzurra e Suor Costanza fanno il tifo per Emiliano e Sara. I due hanno preso a cuore la situazione del piccolo Elia e passano molto tempo con il bambino. Ma non sono ancora una coppia, eppure, secondo la futura suora, Emiliano e la giovane Sara sarebbero una famiglia perfetta per il piccolo. I due si scopriranno presto innamorati oppure c’è solo una bella amicizia? Azzurra è convinta che possa nascere qualcosa e spera anche anche Suor Costanza la possa aiutare in questa missione…Scopriamo dunque che cosa accadrà con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda martedì.

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: la trama della sesta puntata 21 febbraio 2023

7×11 – La Gara della Vita – Azzurra cerca in tutti i modi di far passare del tempo insieme a Sara e Emiliano, convinta che possano essere la famiglia perfetta per Elia. Cate è innamorata di Giuseppe, ma le cose tra i due non si concretizzano. Ettore invece presenta i suoi genitori a Ludovica e i due hanno un momento di vicinanza e intimità. Suor Costanza, intanto, è terrorizzata dall’operazione cui deve sottoporsi, ma grazie al supporto di Azzurra e alla storia di Eva, un’atleta non vedente, capirà che nella vita non bisogna farsi fermare dalle proprie paure.

7×12 – Il Senso di Ogni Cosa – Azzurra prosegue il suo piano per far mettere insieme Emiliano e Sara. Suor Teresa è dalla sua parte, ma prima mette alla prova Sara per accertarsi che possa essere una buona madre per Elia. Intanto Ettore evita in tutti i modi Ludovica e Cate cerca di fare la sostenuta con Giuseppe. L’arrivo della famiglia di Emiliano crea scompiglio nel convento: lo psichiatra assume atteggiamenti inconsueti a causa del peso delle aspettative dei genitori e del confronto con il fratello Seba. E quando suo fratello gli chiede se lui e Sara stanno insieme, il bel dottore nega. Seba quindi decide che ci proverà con la ragazza e la cosa non piace moltissimo a Emiliano.

Tutto questo e molto altro nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda martedì su Rai 1.