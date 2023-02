Buongiorno mamma 2 anticipazioni: Anna racconterà la verità a Sole? Mauro cerca vendetta

Sole scoprirà di non essere figlia di Guido e Anna? Ecco che cosa accadrà nella terza puntata di Buongiorno mamma 2 in onda il 24 febbraio su Canale 5

Come avrete visto nell’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda su Canale 5, i segreti del passato tornano sempre a galla e le bugie si sa, hanno le gambe corte. Ancora una volta potrebbe essere Agata a pagare per le colpe di sua madre, sempre che Maurizia abbia davvero responsabilità. Mentre Anna cerca di ricordare di chi era il braccialetto di pelle, e chi l’ha aggredita il giorno in cui è finita in coma, Mauro continua a cercare vendetta: suo padre è stato ucciso e sembra proprio che la colpevole possa essere Maurizia. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo co le anticipazioni per la terza puntata di Buongiorno mamma che ci aspetta venerdì prossimo su Canale 5. Vi ricordiamo infatti che questo mercoledì andrà invece in onda Michelle Impossibile. Per cui Buongiorno mamma 2 con la sua terza puntata ci aspetta il 24 febbraio 2023.

Ma vediamo adesso che cosa accadrà nella prossima puntata della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta…

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: la trama del 24 febbraio 2023

2×03 – Le bugie: nel passato come nel presente aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi. Agata si trasferisce da Mauro che ancora non le ha svelato di aver conosciuto Maurizia; in realtà Mauro era molto piccolo ma ricorda benissimo tante cose e pensa di credere che il giorno in cui suo padre è stato ucciso Maurizia fosse lì. Se non è stata lei, potrebbe avere delle colpe..

Sole scopre per caso che Federico sta lasciando l’Italia, e cerca di raggiungerlo all’aeroporto con l’aiuto di Colaprico, rientrato in città per scoprire il legame tra Maurizia e il defunto padre di Mauro. La coppia Anna – Guido entra in profonda crisi: lei è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre Guido è di parere contrario. Jacopo con un sotterfugio ruba alcune ricette al nonno medico, Francesca frequenta Paolo pur sapendo che e’ sposato e Sole incontra di nascosto Vincenzo. Quando infine Agata scopre che Colaprico è in città, è costretta a rivelare a Anna e Guido un segreto a lungo celato. Agata continua a credere di sapere chi è il padre di Sole, ma siamo davvero sicuri che sia il poliziotto?

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Buongiorno mamma 2 che ci aspetta venerdì su Canale 5.