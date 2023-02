Che Dio ci aiuti 7 torna giovedì: AAA cercasi famiglia per Elia

Ecco tutto quello che succederà nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda su Rai 1 il 23 febbraio 2023

Doppio appuntamento questa settimana con la fiction Che Dio ci aiuti 7 un po’ in affanno. Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci e suor Angela, gli ascolti della serie non hanno brillato. Colpa non certamente dei protagonisti, ma soprattutto di una storia che non sta per nulla coinvolgendo il pubblico che trova questa settima stagione della fiction parecchio monotona e uguale a quelle passate. Ci avviamo però verso il finale: il 23 febbraio 2023 andrà in onda la settima puntata di Che Dio ci aiuti 7 e scopriremo le conseguenze del malore del piccolo Elia. Come avrete visto, Azzurra pensava che Emiliano e Sara sarebbero stati la famiglia perfetta per il bambino ma sbagliava. L’arrivo del fratello di Emiliano ad Assisi e alcune incomprensioni con la ragazza, hanno stravolto gli equilibri. E adesso Suor Teresa ha deciso di intervenire per cercare una vera famiglia per il piccolo Elia. Il tempo a disposizione di Azzurra sta per scadere, cosa accadrà dunque? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della settima puntata della fiction di Rai 1, ecco per voi tutte le ultime news.

Che Dio ci aiuti 7 le anticipazioni: la trama della settima puntata 23 febbraio 2023

7×13 – Fratelli e sorelle – Nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti. Forse è meglio se restano solo amici. La situazione si è parecchio complicata anche per le altre coppie del convento…Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una dating app, ma i loro appuntamenti si rivelano fallimentari. Emiliano intanto rischia il licenziamento dopo essere stato accusato di aver compromesso un trial farmacologico. Azzurra lo aiuta nel tentativo di scagionarlo…

7×14 – Il mio angelo – Suor Teresa da’ un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in convento, scatenando la gelosia di Sara. Nel frattempo, le ragazze si coalizzano dando lezioni sulle donne al piccolo Elia. Cate indaga con Azzurra su Ettore, che sembra nasconda un segreto su una ragazza che frequenta. Tutto questo e molto altro nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 7 che ci aspetta giovedì in prima serata su Rai 1.