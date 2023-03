Buongiorno mamma 2 anticipazioni: tutti cercano Maurizia. Cosa nasconde Guido? Il bracciale è la spiegazione

Buongiorno mamma 2 anticipazioni quinta puntata 10 marzo 2022: il mistero del braccialetto, la verità su Maurizia, il vero padre di Agata e Sole...

Non potevano mancare anche oggi le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che succederò nella quinta e penultima puntata di Buongiorno mamma 2 in onda la prossima settimana su Canale 5. Non dovrebbero esserci variazioni di palinsesto, per cui la sesta puntata di Buongiorno mamma 2 ci aspetta venerdì 10 marzo 2023 e il pubblico si aspetta di conoscere maggiori dettagli sulla storia di Maurizia e della famiglia di Anna e Guido. In attesa del test del dna, che a questo punto Sole ha deciso di fare, per scoprire chi è davvero suo padre, Agata ha scoperto una cosa molto importante: sua mamma non è morta nell’incendio. C’è una foto, ci sono le prove. Ma c’è anche molto altro. Anna sa bene che Maurizia non è morta, sa bene che ore prima del giorno in cui è stata aggredita ed è finita in coma, la sua ex amica era andata a bussare alla sua porta a Bracciano. Ma forse Anna non è la sola a sapere che Maurizia non era morta nel famoso incendio del casale, lo sa anche Guido? Ricordate quel famoso braccialetto che si vedeva anche all’inizio di questa seconda stagione di Buongiorno mamma, quello che Guido osservava in acqua nel lago? Che significato ha? E’ stato nascosto lì? Un vero e proprio mistero. Ma questa volta non solo sono Anna e Guido a essere coinvolti nella storia. Ci sono Agata e Sole che vogliono la verità sulla loro famiglia. E c’è anche Colaprico… Vediamo dunque i dettagli con le anticipazioni per la quinta e penultima puntata di Buongiorno mamma 2.

Buongiorno mamma 2 anticipazioni: la trama del 10 marzo 2023

2×05 – Sole, tornata a casa, ha bisogno di sapere se Vincenzo è davvero suo padre e chiede all’uomo di effettuare un test del DNA. Questo sconvolge Guido, che teme di perdere la figlia. Intanto Mauro gioca tutte le sue carte per riconquistare Agata mentre Karim fa una rivelazione inattesa a Francesca. Jacopo vorrebbe rivelare a Lea di essere responsabile del coma del fratello, ma la ragazza lo sorprende con una sconvolgente notizia. Intanto Vincenzo scopre che Maurizia era a Bracciano proprio il giorno dell’incidente di Anna: potrebbe essere stata lei a provocarne il malore ed il coma? Se è vero che Colaprico potrebbe essere il padre di Sole, è altrettanto vero che potrebbe esserci una sconvolgente novità sul padre di Agata, di cui nessuno conosce l’identità e chissà anche questo potrebbe essere un doloroso segreto legato al passato di Anna e Maurizia. Il pubblico da sempre è convinto, per via di quello che è successo nella prima stagione di Buongiorno mamma, che il padre di Agata possa essere il padre di Anna, che all’epoca potrebbe aver avuto una relazione clandestina con la sua migliore amica. Questo però complicherebbe, e non di poco, la trama. Agata infatti sarebbe a questo punto sorella di Sole ma anche sorella di Anna…

Ma ci sono anche altre domande che forse troveranno risposta nella quinta e poi nella sesta puntata di Buongiorno mamma 2: Maurizia è ancora viva e tornerà a Bracciano per raccontare tutta la sua verità ad Agata e Sole? Chi ha ucciso il padre di Mauro, è stato suo zio che era coinvolto insieme a lui in traffici di sostanze? E che cosa ha ricordato Anna su quel braccialetto sotto il letto? Lei non aveva detto nulla a Guido di Maurizia, gli aveva fatto una chiamata. Ma è possibile che Guido quello stesso giorno abbia visto Maurizia e che si siano incontrati e che magari sia successo qualcosa di brutto? Tutto questo e molto altro nelle ultime due puntate di Buongiorno mamma 2. Appuntamento a venerdì su Canale 5.