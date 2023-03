Il commissario Riccardi 2 in 4 puntate su Rai 1: la trama di tutti gli episodi

Ecco le anticipazioni per la seconda stagione de Il commissario Riccardi : la trama completa delle 4 puntate in onda su Rai 1

Saranno quattro le serate in compagnia de Il Commissario Ricciardi, interpretato dall’amatissimo Lino Guanciale. 4 puntate con 4 episodi al lunedì sera per Il commissario Riccardi 2 che torna in prime time, dopo gli ottimi numeri della prima stagione. Febbre, Anime di vetro, Serenata senza nome e Rondini di inverno: sono questi i titoli delle 4 puntate della fiction che andrà in onda su rai 1 a partire da oggi, 6 marzo 2023.

In questa seconda stagione della fiction, ci saranno anche delle interessanti new entry. Conosceremo ad esempio Angelo Garzo (Mario Pirrello). È il diretto superiore di Ricciardi. Arrivista e devoto al regime, sopporta a stento l’incorruttibilità del commissario quando indaga su personaggi dell’alta società, che lo stesso Garzo teme e ossequia nel tentativo di fare carriera. Allo stesso tempo, Garzo si appropria dei successi del commissario per mettersi in vista con le autorità.

Protagonista de Il commissario Ricciardi 2 anche Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio). A Napoli è nota come la donna più bella della città. È sposata con il conte Romualdo Palmieri – un uomo rovinato dal gioco e dai debiti – ma il loro amore si è spento da tempo. Bianca incontra Ricciardi e ne rimane affascinata, entrando con lui in una sintonia emotiva che li spinge a fidarsi uno dell’altra. È corteggiata dal duca di Marangolo, un uomo molto più grande di lei, disposto a mettere da parte i suoi sentimenti pur di vederla felice.

Ma vediamo adesso la trama delle quattro puntate della fiction di Rai 1 che andrà in onda in prima serata per tutto il mese di marzo.

Il commissario Ricciardi 2 anticipazioni prima puntata FEBBRE 6 marzo 2023

C’è un morto al Bancolotto di vicolo della Speranzella: a Gaspare ‘O Cecato – l’assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare – è stato sfondato un occhio. Le indagini del Commissario Ricciardi, ancora scosso dalla perdita della tata Rosa, si concentrano sin da subito sul conte Palmieri e sulla moglie Bianca: la donna più bella di Napoli, a detta dei più. Ma a turbare il cuore e il sonno di Ricciardi è ancora Enrica, corteggiata dichiaratamente dal maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch, incontrato a Ischia.

Il commissario Ricciardi 2 anticipazioni seconda puntata ANIME DI VETRO 13 marzo 2023

La contessa Bianca Palmieri chiede aiuto a Ricciardi per risolvere un caso di omicidio per il quale è accusato il marito, secondo lei ingiustamente: quello dell’avvocato Piro, trovato riverso sulla scrivania del suo studio. Ricciardi si fa convincere a riaprire le indagini, approfondendo la confidenza con la contessa. Ma il commissario ignora quanto il cuore ferito di una donna innamorata possa diventare pericoloso.

Il commissario Ricciardi 2 anticipazioni SERENATA SENZA NOME terza puntata 20 marzo 2023

Il commerciante di tessuti Costantino Irace viene trovato morto. Un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace. Ricciardi vuole vederci chiaro, il suo istinto non si accontenta della via più semplice. Intanto a casa Colombo si organizza la cena di compleanno di Enrica: per l’occasione Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza.

Il commissario Ricciardi 2 anticipazioni ultima puntata RONDINI D’INVERNO 27 marzo 2023

Un dramma della gelosia si consuma sul palcoscenico del Teatro Splendor: il famoso attore Michelangelo Gelmi spara in scena alla moglie Fedora Marra. Lo prevede il copione, ma il proiettile a salve dell’arma è stato sostituito con uno vero. Lo ha fatto Gelmi? A indirizzare Ricciardi nelle indagini sono sentimenti finora a lui sconosciuti, mentre il destino impone il suo disegno nella vita del commissario e dei suoi amici.