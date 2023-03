Mare Fuori 3 anticipazioni finale: doppio colpo di scena nell’ultima puntata

Ecco tutto quello che succederà nella sesta e ultima puntata di Mare Fuori 3 in onda il 22 marzo 2023 su Rai 2

Edoardo morirà per mano di Don Salvatore? Carmela scoprirà la verità sul tradimento? Lo scopriamo con le anticipazioni per la sesta e ultima puntata di Mare Fuori 3 che ci aspetta il 22 marzo 2023 su Rai 2. Una puntata finale di una terza stagione come sempre seguitissima. Milioni di visualizzazioni su RaiPlay e ascolti nella media anche in chiaro. Un vero e proprio successo per la fiction Rai che avrà anche una quarta e una quinta stagione. Ma intanto occupiamoci del finale: che cosa succederà nell’ultima puntata di Mare Fuori 3? Come avrete visto, Liz ha commesso un grave errore nel nascondere Edoardo perchè alla fine, il ragazzo è stato trovato dagli uomini di Don Salvatore…Filippo invece si prepara a lasciare il carcere mentre dopo quello che è successo, Rosa sembra non volere più avere a che fare con Carmine ma in realtà, anche per loro ci sarà un faccia a faccia nell’ultima puntata di Mare Fuori 3.

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 11 – UN’AMICIZIA È PER SEMPRE

Edoardo è in pericolo di vita e questa volta potrebbe non farcela. Carmela sospetta di Don Salvatore e cerca conferma in Rosa. L’amica di una vita la accusa di ingratitudine. Un tuffo nel passato ci fa vedere quanto fosse forte il legame tra Rosa, Ciro, Carmela ed Edoardo…Per questo Carmela si fida di Rosa e ha deciso di dirle tutto su suo padre. Intanto Teresa arriva nell’ospedale dove è ricoverato Edoardo e offre il suo aiuto per poterlo salvare.

Carmela scopre che non può donare il sangue a suo marito mentre Teresa può farlo… Kubra ora che conosce la verità su Beppe e sua madre vuole affrontare l’educatore. Silvia ottiene l’ordine di scarcerazione immediato. Alfredo ha mantenuto la sua promessa, chissà se lo farà anche quando la ragazza sarà fuori… Rosa si dibatte tra l’amore per Carmine e quello per suo padre. Chi vincerà tra i due?

Mare fuori 3 anticipazioni Episodio 12 – LA SCELTA

Carmine riesce a passare un biglietto a Rosa che furtiva lo nasconde subito. Per Liz è arrivato il momento di pagare per l’aiuto che ha dato ad Edoardo. Il ragazzo intanto lotta tra la vita e la morte mentre Teresa e Carmela hanno un duro scontro. Cucciolo fa sogni di gloria nel caso Edoardo non riesca a sopravvivere. Tra Beppe e Kubra c’è il confronto definitivo. Tra Cardiotrap e Giulia c’è un animato incontro riguardante il pezzo che il ragazzo ha scritto. Valentina deve pagare per il suo errore e non potrà più collaborare con i ragazzi dell’istituto. Per Filippo è arrivato il momento dei saluti. Carmine parla con la madre riguardo i suoi sentimenti per Rosa. Una nuova ragazza misteriosa arriva in IPM e lo scontro è infuocato…

Tutto questo e molto altro nell’ultima puntata di Mare Fuori 3 che si chiuderà anche con un colpo di scena inatteso…Carmine e Rosa infatti si incontreranno fuori dal carcere nel loro giorno di permesso. I due non sanno che Don Salvatore li ha seguiti. E Rosa non sa che suo padre è pronto a chiederle un grande sacrificio: uccidere Carmine? Nel frattempo in ospedale, Edoardo apre gli occhi…