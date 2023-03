Buongiorno mamma 2 ultima puntata: chi ha ucciso Maurizia, i segreti del passato. Tutta la verità

Tutte le ipotesi e la verità sull'ultima puntata di Buongiorno mamma 2 e il finale di questa sera: chi ha ucciso Maurizia, chi è il padre del bambino che aspettava?

Mancano ormai pochissime ore al gran finale della seconda stagione di Buongiorno mamma 2 e forse questa sera, tutti i nodi verranno al pettine. In onda oggi, 17 marzo 2023, l’ultima puntata di Buongiorno mamma 2, è arrivato il momento di scoprire chi ha ucciso Maurizia e perchè? Il pubblico si augura che in questa ultima puntata venga raccontata finalmente tutta la verità, senza dover attendere una ipotetica terza stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La domanda delle domande per l’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 è solo una: chi ha ucciso Maurizia Scalzi? E ovviamente, intorno all’omicidio, ruotano poi anche le altre verità. Ad esempio: chi era il padre del bambino che Maurizia stava aspettando? E chi è il vero padre di Agata? Chi ha ucciso il padre di Mauro? Si è davvero trattato di un suicidio? Di chi era il braccialetto che Anna ricorda, era della persone che le ha dato uno schiaffo aggredendola e mandandola in coma? Proviamo a capirci qualcosa in più.

Buongiorno mamma 2 anticipazioni ultima puntata: chi ha ucciso Maurizia?

Tenderemmo a escludere che Guido sapesse che Maurizia era incinta e che era tornata a Bracciano. Quando Anna lo chiama al telefono e lui non risponde, il messaggio preoccupato di sua moglie non sembra metterlo in allarme. Inoltre pensiamo che si possa escludere che sia stato in grado di uccidere una donna e di occultare il cadavere nello stesso posto in cui andava a nuotare anche con Sole. Quindi una domanda collegata a questo…Perchè il bambino che Maurizia aspettava, aveva il dna dei Borghi? E qui la risposte possono essere diverse. Il padre del bambino di Maurizia, potrebbe essere il padre di Guido. Ipotesi più semplice da portare avanti. Qualcuno ha pensato che il padre di Mauro, possa in qualche modo essere coinvolto, essendo magari un fratellastro di Guido. Ma perchè Maurizia è andata via dal canile, avrebbe potuto dirglielo e invece, sembra dover affrontare un fantasma del suo passato, quando confida a Iris, la sua amica, che deve dire tutto all’uomo con cui ha concepito questo bambino…

Ma Maurizia, è stata davvero uccisa perchè non si voleva che rivelasse della sua gravidanza, o ci sono altri motivi? Il padre di Guido, non lo dimentichiamo, era il solo a sapere che Sole non era figlia di Anna e del preside. E forse era in contatto con Maurizia, anche per questo, magari potrebbe aver avuto una relazione con lei, non è da escludere che possa essere anche il padre di Agata. A tal proposito invece, c’è chi pensa che il padre di Agata possa essere il padre di Anna. Le teorie in merito non mancano.

E poi c’è quel famoso bracciale di pelle, che Agata rivedrà tra gli appunti di Anna. La moglie di Guido è convinta che l’uomo che l’ha aggredita, indossasse quel bracciale. Bracciale che appartiene a qualcuno che vive ancora vicino ad Anna. Ce l’ha Mauro uno simile, era di suo padre ? E in che modo potrebbe essere coinvolto in questa vicenda, anche lo zio di Mauro? E’ possibile che Maurizia avesse visto troppo, che avesse minacciato l’uomo e che alla fine sia stata uccisa per questo? Forse perchè sapeva qualcosa anche sulla morte del padre di Mauro?

E poi c’è anche un’altra ipotesi: se a uccidere Maurizia fosse stata la madre di Anna, dopo aver scoperto che la ragazza, era incinta? Difficile perchè il figlio di Maurizia ha comunque una parte di dna di Guido Borghi…Potrebbe esser stata sempre la madre di Anna, ma con un movente diverso, forse legato al passato, forse perchè suo marito è il padre di Agata.

E poi ci sarebbe l’ipotesi shock: che sia stata Anna a uccidere Maurizia e che Guido l’abbia aiutata a occultare il cadavere e poi qualcuno, è andato a chiedere spiegazioni alla donna, mandandola in coma? Inverosimile.

Ultima teoria: se dietro tutto ci fosse Colaprico? E’ stato lui a consegnare il bicchiere con il dna, per cui tutti crediamo che il dna del bambino di Maurizio sia quello di Guido o di un suo familiare. Ma se fosse stato il poliziotto a manipolare le prove e se c’entrasse lui con la morte di Maurizia perchè aveva scoperto qualcosa? Insomma le teorie su questa intricata vicenda non mancano: appuntamento a stasera, per scoprire tutta la verità con l’ultima puntata di Buongiorno mamma 2 che speriamo ci spieghi tutto quello che è accaduto davvero a Bracciano.