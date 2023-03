Per Il commissario Ricciardi ed Enrica finalmente il lieto fine ma il destino ha in serbo anche altro

Lieto fine per Luigi Alfredo ed Enrica nell'ultima puntata de Il commissario Ricciardi 2: ma sono davvero destinati a stare insieme per sempre?

Ultima puntata de Il commissario Ricciardi 2 in onda il 21 marzo 2023 su Rai 1. E finalmente, per la gioia di tutti i telespettatori che hanno da sempre fatto il tifo per Luigi Alfredo ed Enrica, ecco il finale tanto atteso. Si sono chiesti in molti, quando ci sarebbe stato questo benedetto bacio tra i due innamorati che per mesi e mesi si sono solo guardati attraverso le finestre, si sono sfiorati in modo innocente, si sono parlati con il rispetto di due anime pure. E finalmente, questo benedetto bacio, è arrivato, anzi più di un bacio. Ma non solo. Nell’ultima puntata della seconda stagione de Il commissario Ricciardi, il nostro commissario ha rischiato grosso. E’ finito in ospedale, rischiando di non svegliarsi ma più. Enrica, lo ha vegliato in attesa che si riprendesse, ha pregato per lui ed era lì al suo fianco, quando ha riaperto gli occhi. Una storia a lieto fine che si è conclusa con Ricciardi, intento si a sistemarsi il famoso ciuffo, ma anche grato per essere ancora in vita e pronto finalmente, a fare la mossa giusta. Ricciardi infatti, dopo aver baciato Enrica e felice di averla al suo fianco, ha subito chiesto al papà della ragazza, il permesso di poterla corteggiare. Neppure di sposarla, perchè si sa, il caro Commissario è uno che rispetta le tradizioni e prima di arrivare all’altare, la dovrà realmente corteggiare e conquistare, anche se il cuore di Enrica batte per lui da anni.

Ma come finirà questa bella e complicata storia d’amore? Chi conosce i libri di Maurizio de Giovanni, ai quali la fiction di Rai 1 si ispira, sa bene che nel futuro, per la coppia, succederà ben altro. Che cosa? Ve lo raccontiamo ma se non volete leggere le anticipazioni e gli spoiler sulle eventuali prossime stagioni o sul futuro di Enrica e del commissario, non andate avanti nella lettura.

Spoiler e anticipazioni

Il commissario Riccardi : come finirà tra Enrica e il commissario?

Non sappiamo se la Rai deciderà di fare una terza stagione della serie ma possiamo raccontarvi quello che succede nei libri. E nei libri purtroppo, non c’è futuro per questa coppia. Ricciardi, deciderà di raccontare tutto a Enrica, le dirà delle sue visioni, di quello che succede nella sua testa. La giovane maestra non avrà nessun problema ad accettare tutto, perchè lei ama Ricciardi in tutto e per tutto. E così alla fine i due si sposeranno ed Enrica resterà incinta. Grande gioia in famiglia in attesa della nascita del bambino ma purtroppo, non tutto andrà nel migliore dei modi. Infatti Enrica morirà dopo aver dato alla luce la bambina ( questa storia è raccontata nel libro Il pianto dell’alba-Ultima ombra per il Commissario Ricciardi). Luigi Alfredo si ritroverà così da solo, con una bambina da amare e crescere. E capirà che forse, tutti i suoi dubbi, su una relazione, sull’amore, erano in qualche modo fondati…