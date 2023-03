Il patriarca su Canale 5 ad aprile: Mediaset punta tutto su Claudio Amendola

Ad aprile Mediaset punta tutto sulla nuova fiction Il Patriarca, di Claudio Amendola: ecco le anticipazioni e la trama

Se Rai 1 sembra aver deciso di regalare poche emozioni al suo pubblico, iniziando la primavera all’insegna delle fiction in repliche, e rinunciando anche a titoli che erano stati in precedenza annunciati ( come Circeo, ad esempio), Canale 5 non si tira indietro e nel mese di aprile è pronta a puntare tutto su un grandissimo protagonista delle fiction tra le più viste di Mediaset. Andrà in onda ad aprile Il Patriarca, con Claudio Amendola.

La serie racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera, che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari ma anche grazie ai traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. Reduce dai successi di Nero a metà, una delle serie più viste su Rai 1 in questi anni, Claudio Amendola torna in Mediaset, dove ha fatto la storia di Canale 5 con i record di ascolti assoluti de I Cesaroni, che nessuno potrà mai cancellare. Tra gli ultimi lavori di Amendola su Canale 5, la fiction di successo, Dov’è mia figlia andata in onda nel 2011. Il pubblico gradirà il ritorno di Claudio Amendola su Canale 5? Il patriarca non lo vedrà solo protagonista delle sue puntate in onda su Canale 5 ma anche dietro la macchina da presa. Amendola è infatti il regista della serie che mediaset ha deciso di lanciare nell’aprile 2023. Claudio Amendola interpreta il protagonista Nemo Bandera. Nel cast troviamo anche Antonia Liskova, nel ruolo della moglie di Amendola, e Giulia Schiavo, Carmine Buschini e Neva Leoni che interpretano i figli. Michele De Virgilio è l’amico fidato di Nemo, mentre Raniero Monaco di Lapio è l’avvocato della Deep Sea, fidanzato con il personaggio interpretato da Giulia Bevilacqua. A completare il cast c’è Primo Reggiani, nel ruolo dell’ispettore Monterosso. Tutti attori molto amati che affiancheranno Claudio Amendola in una fiction su cui Canale 5 punta tutto per la primavera ( approfittando anche di Rai 1 spenta).

Ma scopriamo adesso qualcosa in più sulla trama de Il Patriarca, la nuova serie di Canale 5 di e con Claudio Amendola.

Il patriarca è la nuova serie di Canale 5: la storia di Nemo Bandera

La vita di Nemo viene però improvvisamente sconvolta quando scopre di essere malato e quindi in breve tempo non sarà più in grado di portare avanti le sue attività. Solo il fidato Ferro è a conoscenza della malattia, mentre alla moglie Serena e ai suoi due figli, Nina e Carlo, Nemo annuncia solo di volersi ritirare dagli affari e di voler scegliere il suo erede alla guida dell’azienda. L’avvocato della Deep Sea, l’affascinante e spregiudicato Mario, figlioccio di Nemo e fidanzato dell’ambiziosa Elisa, si aspetta che la scelta ricada su di lui e resta molto deluso quando il Patriarca annuncia che a succedergli sarà uno dei suoi due figli di sangue che però non sembrano avere né l’esperienza né il carattere per guidare un’azienda così complessa.

Ma il sangue di Nemo ce l’ha anche una terza figlia, avuta prima del matrimonio: è la volitiva e ribelle Lara, con cui cerca di recuperare un rapporto dopo tanti anni in cui è stata tenuta fuori dalla sua famiglia. A rendere tutto più difficile per il Patriarca è anche l’offensiva congiunta che l’ispettore Monterosso e un boss locale, il Tigre, gli scatenano contro, proprio quando Nemo vorrebbe smettere con i traffici illegali che lo hanno arricchito finora.

Quando va in onda Il patriarca?

Per il momento non c’è una data di messa in onda. I promo di Mediaset recitano “prossimamente” con riferimenti al mese di aprile.

Quante puntate nella prima stagione de Il Patriarca?

Sono 12 gli episodi della prima stagione de Il patriarca mentre il numero delle puntate in onda su Canale 5 in prima serata è 6. Sei serate in compagnia della fiction che andrà quindi in onda almeno per un mese e mezzo. Ricordiamo che Il Patriarca non è un prodotto del tutto originale, ma il remake del telefilm spagnolo Vivir sin permiso. Come la serie madre, anche la versione di Amendola è scritta in collaborazione con una firma della letteratura contemporanea, Sandrone Dazieri.

Provando a fare un calendario:

Prima puntata 14 aprile 2023

Seconda puntata 21 aprile 2023

Terza puntata 28 aprile 2023

Quarta puntata 5 maggio 2023

Quinta puntata 12 maggio 2023

Sesta e ultima puntata 19 maggio 2023

Le location della fiction sono state scelte tra la Puglia e il Lazio. I 12 episodi de Il patriarca sono quindi ambientati nella provincia di Bari , tra le cittadine che vedremo di più, Monopoli . Molte altre scene sono state invece girate a Roma. Non tutte le scene sul litorale sono state realizzate in Puglia, in alcuni momenti vedremo anche il litorale laziale.