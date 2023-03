Un passo dal cielo 7: Manuela indaga e si avvicina a Gregorio ma c’è anche Nathan accanto a lei

Le anticipazioni per la seconda puntata di Un passo dal cielo 7 che ci aspetta su Rai 1 il 6 aprile 2023

E’ andata in onda ieri sera su Rai 1 la prima puntata di Un passo dal cielo 7 e ovviamente c’è grande curiosità da parte del pubblico di scoprire che cosa accadrà nei prossimi episodi perchè come sempre, la montagna, nasconde tanti segreti. Cosa vedremo nella seconda puntata di Un passo dal cielo 7 in onda il 6 aprile 2023 su Rai 1? In questa settima stagione della serie di Rai 1 Manuela sarà protagonista. La sorella di Vincenzo ha intenzione di indagare e andare a fondo in ogni indagine e in questa settima stagione di Un passo dal cielo 7, lo farà anche con l’aiuto di Nathan, l’uomo solitario e tenebroso che ha incontrato da poco. Sa che di lui si può fidare, non è cattivo come molti avevano pensato. Ma in questa settima stagione di Un passo dal cielo 7, Manuela vivrà anche di sensi di colpa per la morte della moglie di Gregorio. E tra i due inizia a sbocciare una sorta di strana amicizia che forse potrebbe diventare anche altro. Lo scultore, si sta innamorando di Manuela che si prende da tempo cura del suo bambino dopo che la mamma è morta? Vincenzo ha spiegato a sua sorella che non deve sentirsi in colpa per la morte della moglie di Gregorio ma Manuela non ci riesce…Secondo la giovane poliziotta, Luciano Paron nasconde ancora dei segreti e ha intenzione di smascherarlo ed effettivamente non sbaglia, anche la scultura che ha nel suo ufficio ne potrebbe essere la dimostrazione. Ma scopriamo adesso che cosa accadrà nella seconda puntata di Un passo dal cielo 7 che ci aspetta il 6 aprile 2023 su Rai 1. Pronti per scoprire che cosa accadrà a San Vito? Vediamo le anticipazioni.

Un passo dal cielo 7 anticipazioni: ecco la trama della seconda puntata 6 aprile 2023

7×02 – Altezze diverse – Una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta. Quando le indagini portano verso Paron, Manuela trova in Nathan un inaspettato alleato. Nel frattempo, Manuela si lascia coinvolgere da Gregorio, per il quale spera di scoprire la verità e fare giustizia. Intanto, Carolina riceve la visita di un nuovo e affascinante socio, Hans, mentre Vincenzo finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna. Vincenzo pensava che il socio di Carolina fosse tutt’altro tipo e invece…Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Un passo dal cielo 7 in onda il 6 aprile 2023 su Rai 1.