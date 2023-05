Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: cosa sa Roberto? Si risveglierà per dire la verità? Enigma foto

Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni quinta puntata 10 maggio 2023: chi ha investito Roberto, che cosa sa? Che significa quella foto che aveva in mano?

Iniziamo subito a parlarvi delle anticipazioni per la quinta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 e vi diciamo che Roberto non è morto. Il fratello di Emma Conti è in ospedale, è in gravi condizioni ma non ha perso la vita e questo, per la persona che lo ha aggredito potrebbe essere un serio pericolo. Ma che cosa succederà nella quinta e penultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda su Canale 5 il 10 maggio? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli su quanto accadrà nella penultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. I colpi di scena non sono mancati anche nell’ultimo appuntamento in onda ieri su Canale 5 e le tesi del pubblico sul finale e sulla vera figlia di Emma non mancano, anzi. Sono tantissime perchè questo rompicapo è davvero intricato… Molti spettatori da ieri sera si chiedono che cosa mostrasse quella foto, una foto che il pubblico ha avuto modo di vedere per alcuni istanti. E’ una prova ma che cosa mostra? Che Petra ha mentito su Diana? E che cosa sapeva Roberto , è coinvolto in questa vicenda sin dal primo giorno? Ora quella foto è nelle mani di Emma per cui potrebbe essere importante. E poi ovviamente c’è anche chi si chiede chi sia il cattivone della serie, l’uomo nero, la persona che ha investito anche Roberto e molti spettatori non hanno dubbi: è Armando. E secondo voi? Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni: ecco la trama della quinta puntata

Emma è stordita e incredula per l’incidente avvenuto a suo fratello. Roberto è ricoverato in stato d’incoscienza e non puo’ svelarle i motivi che lo avevano spinto a voler incontrare Petra. Per questo decide di affrontare direttamente Petra: Emma si reca a casa sua per parlarle ma la loro conversazione viene interrotta da Armando, che gentilmente “caccia via” Emma. Petra sembra costretta ad allontanarsi da Vicenza portando con se’ la figlia Diana: quello che sa Roberto e che potrebbe rivelare alla sorella, è troppo grave e le metterebbe in pericolo. Per fortuna Roberto è ancora incosciente, ma che succede se si risveglia? La sensazione che i telespettatori hanno ormai da tempo è che Petra sappia molto della vera identità della figlia di Emma ma che non sia Diana. La foto che Roberto aveva in mano, è una ecografia ma che cosa può significare ? Qualcuno è arrivato anche a ipotizzare che Emma abbia messo alla luce due gemelle ma se così fosse stato, se ne sarebbe resa conto…E se invece ci fosse un clamoroso colpo di scena, dicono gli altri, e fosse un maschietto il figlio di Emma? Un po’ inverosimile visto che Emma ha sempre saputo di aspettare una bambina, la sua Alice…Nel frattempo si continua ad analizzare in modo minuzioso quella foto che Roberto aveva in mano, che cosa mostrava?

Roberto si risveglia dopo il trauma dell’incidente ma sembra non ricordare nulla di quello che è successo da quando è uscito dal carcere fino al momento in cui è stato investito da un’automobile. Ha davvero perso la memoria o lo sta facendo per finta per vendicarsi di chi ha provato a ucciderlo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda il 10 maggio 2023 su Canale 5. Appuntamento alla prossima settimana, il gran finale è vicino.