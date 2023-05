Il patriarca 2 cancellata: niente seconda stagione, parla un attore

Il patriarca 2 si farà oppure no? Parla un attore che rivela che la seconda stagione de Il patriarca è stata cancellata

Il patriarca 2 si farà? E’ arrivata la conferma ufficiale, anche se Mediaset per il momento, non ha rilasciato nessun comunicato in merito. Con una media di 2,6 milioni di spettatori, Il patriarca ieri sera, ha salutato il pubblico di Canale 5, con un finale aperto che ha lasciato tutti con il fiato in sospeso. Il patriarca 2 però non si farà: non c’è spazio per la seconda stagione della serie di Claudio Amendola. A dirlo sui social è uno degli attori protagonisti. Pochi minuti fa infatti, Raniero Monaco di Lapio ha salutato il pubblico, dando anche questa notizia.

Una brutta notizia per chi si aspettava la seconda stagione de Il patriarca. Il pubblico infatti, si era appassionato alla serie. Una serie che, come spesso capita, ha diviso. C’è infatti chi l’ha trovata travolgente, ben fatta, ricca di colpi di scena, con una trama ricca e chi invece è rimasto deluso dalle solite fiction all’italiana, molto diverse da quelle che vengono proposte sulle piattaforme.

Il patriarca 2 non si farà: ascolti troppo bassi?

C’è anche da dire che altre serie, con una media molto simile a quella de Il patriarca, hanno visto comunque la genesi. Per cui forse, non sono stati solo gli ascolti a far prendere a chi di dovere questa decisione. Purtroppo Il patriarca non è stata una delle serie più viste di Canale 5 ma c’è anche da dire, che la collocazione, nel mese di maggio, non ha aiutato. Anzi forse più che la collocazione temporale ( siamo in pieno autunno e non in primavera dal punto vi vista meteo), potrebbe non aver funzionato la scelta del giorno, il venerdì sera. Meglio infatti sono andate le cose a Luce dei tuoi occhi 2.

Troppe le proposte al venerdì sera anche per un pubblico maschile che avrebbe potuto seguire questo genere di serialità? Difficile a dirsi, sta di fatto che Il patriarca 2, difficilmente ci sarà.

Le parole di Ranieri Monaco di Lapio su instagram

Come detto in precedenza, è stato Ranieri Monaco di Lapio ad annunciare, quasi in modo ufficiale, che questa seconda stagione non ci sarà. E’ uno dei protagonisti della serie, chi meglio di lui conosce le sorti della fiction.

L’attore, ha scritto sui social:

Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle parole spese per il mio operato… è stato faticoso ed enormemente soddisfacente lavorare con un cast eccezionale da cui ho potuto rubare e migliorare!… un grazie speciale a Claudio Amendola per la fiducia, vi porto nel cuore

Le sue parole sono state poi accompagnate da una foto con la scritta “seconda stagione cancellata”. Tra i commenti, l’attore ha anche scritto: “Purtroppo nn ho nessuna spiegazione per questa decisione presa…“.

I commenti delusi dei telespettatori

Sotto il post dell’attore, sono arrivati commenti come questi:

Finalmente una Fiction con la F maiuscola e…cancellano la seconda stagione?! Dimmi che è uno scherzo, ti prego!

Ma come cancellata io ho adorato questa serie non può finire così

Le cose belle vengono cancellate mentre i programmi trash regnano sovrani nella cara Mediaset ma che vergogna

Ormai si cancella tutto… che senso ha iniziare una cosa?

Ma come cancellata che state dicendo, non può essere cancellata una serie così bella così di botto dai è uno scherzo su

È giusto che Mediaset dia spiegazioni al suo pubblico dato che è stata una serie così amata e seguita.

Il patriarca 2 perchè non si farà?

Molti spettatori, come avrete notato, hanno pensato che il post dell’attore, fosse uno scherzo. Questo perchè qualche tempo fa Claudio Amendola aveva detto a Tv, sorrisi e canzoni, che se il pubblico avesse apprezzato la serie, quasi certamente Il patriarca 2 ci sarebbe stata.

Inoltre, Mizio Curcio, uno degli sceneggiatori a TvBlog aveva dichiarato: “La seconda stagione è già stata scritta e le riprese cominceranno a breve”. Forse ci si aspetta un riscontro migliore di pubblico? Che la seconda stagione fosse già pronta, visto il finale aperto della prima , con l’ultima puntata in onda il 19 maggio, era abbastanza scontato. Ma a quanto pare, questa seconda stagione, non ci sarà.