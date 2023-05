Normal People il finale: vi spieghiamo il significato dell’ultimo episodio

Qual è il significato dell'ultimo episodio della serie Normal People? Ecco come finisce la storia d'amore con Connell e Marianne protagonisti

Se siete arrivati su questo nostro articolo è perchè volete sapere, qual è il significato dell’ultimo episodio di Normal People, la serie tv che si ispira, in tutto e per tutto, al romanzo Persone Normali. Se invece ci siete finiti per caso e non volete in nessun modo scoprire come finirà quella che potrebbe diventare la vostra serie preferita, interrompete la lettura. Noi siamo qui solo per parlare con chi ha già visto i 12 episodi della serie oppure ha letto il libro e si sta chiedendo, che cosa ne sarà di Marianne e Connell...E giù perchè il finale di Normal People è del tutto aperto!

Dopo 12 episodi che certamente vi avranno conquistato, come hanno conquistato noi, avreste forse sperato di vedere un finale diverso, ma invece, l’amore è forse quello raccontato proprio nella scena finale dell’ultima puntata di Normal People. L’amore non è possesso, è anche saper rinunciare, è anche saper dare il giusto consiglio. Con il cuore spezzato, con gli occhi pieni di lacrime, proprio come è successo a Connell e Marianne nell‘ultimo episodio di Normal People.

Probabilmente però anche voi, vi sarete chiesti e vi starete chiedendo, che cosa ha voluto dirci Sally Rooney con il finale del suo libro. C’è futuro per Connell e Marianne e perchè farli lasciare quando stavano così tanto bene, dopo anni di privazioni tra gioie e dolori? Va detto, che il finale del libro, è leggermente diverso dal finale raccontato nella serie tv. E ora vi spieghiamo il perchè.

Il finale di Normal People: qual è il significato

Dopo essersi finalmente ritrovati nel corso della calda estate irlandese, Connell e Marianne passano insieme forse uno dei periodo più belli della loro vita. I due, erano stati lontani per oltre un anno, complice anche la partenza della ragazza per la Svezia, e i problemi di Connell con la depressione. Avevano cercato di essere buoni amici, pur comprendendo che non lo erano mai stati e che tra di loro, c’è stato sempre un profondo sentimento d’amore.

E un pomeriggio, prima di tornare insieme arrivano proprio a parlare di come, quando sono solo loro, si sentono davvero reali, sentono di non indossare maschere, sentono di esistere. Marianne però, ossessionata dai traumi e dai maltrattamenti subiti, e incapace di cambiare il suo atteggiamento, scappa via da Connell, che commette un altro errore, non comprendendola. Ma quando la ragazza viene picchiata per l’ennesima volta da suo fratello e chiama Connell per farsi aiutare, al giovane studente è tutto chiaro. Marianne è a donna che ama e non le permetterà di stare male. Non permetterà che nessuno le faccia del male.

Marianne si stacca definitivamente dalla sua famiglia, dal rapporto malato con suo fratello, da quello disfunzionale con sua madre. Rinasce finalmente, passa il suo primo Natale in modo sereno, festeggia il compleanno con la gente che davvero le vuole bene. Tutte cose che non aveva mai fatto prima. Ma scopre anche che Connell ha ricevuto la possibilità di studiare a New York e questo cambia tutto.

Marianne e Connell-Normal People

Connell e Marianne si lasciano alla fine di Normal People

Connell sembra mettere da parte la possibilità di partire, perchè ha superato da poco le sue crisi, gli attacchi d panico e ha paura di lasciare Dublino per la grande mela. Marianne lo appoggia ma poi lo invita a riflettere su questa possibilità che forse, non potrà mai più avere.

I due, si confrontano, in una scena drammatica ma anche piena d’amore. Ripensano a quanto bene si sono fatti, al fatto che si sono rincorsi per anni e che non sarà un anno di studi a tenerli separati, se davvero è amore. Perchè amore è anche capire cosa serve all’altro e a Connell, serve partire, mentre Marianne, che ha appena ritrovato se stessa, serve restare. Lei chiede a Connell di non fare promesse, lui le dichiara ancora una volta tutto l’amore che prova e le confessa che mai potrà amare nessuna come ha amato lei.

Persone Normali: il finale del libro vs il finale della serie Normal People

Per quanto riguarda invece il finale del libro, c’è solo una piccola differenza. Avviene il medesimo confronto tra i due fidanzati ma non si riesce a capire se alla fine Connell andrà davvero a studiare in America oppure no. La serie invece, sembra raccontarci di un addio che ha il sapore di un arrivederci. Marianne e Connell, hanno affrontato cose ben peggiori.

Dove vedere in Italia Normal People

Se non avete ancora visto questa serie, vi consigliamo di farlo. La serie è nel catalogo di RaiPlay. A tre anni dall’uscita, è possibile vederla in modo gratuito.