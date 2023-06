Home » Fiction e Serie TV » La ragazza e l’ufficiale: Kurt Seyit è davvero morto in guerra? L’inganno di Petro Fiction e Serie TV La ragazza e l’ufficiale: Kurt Seyit è davvero morto in guerra? L’inganno di Petro Maria Milano Sura non riceve le lettere di Kurt Seyit e pensa che sia morto, cosa succederà davvero? Ecco le anticipazioni de La ragazza e l'ufficiale in onda venerdì su Canale 5

Il pubblico di Canale 5 ha finalmente scoperto la storia d’amore tra Sura e Kurt Seyit! La storia d’amore tra La ragazza e l’ufficiale la serie turca scelta per questo inizio d’estate. Siete pronti dunque a scoprire che cosa succederà adesso che Seyit ha dovuto lasciare la sua Sura per partire per il fronte? Il colpi di scena, ve lo anticipiamo, non mancheranno e nella puntata del 16 giugno 2023 avremo modo di scoprire che cosa succederà al giovane tenente chiamato al fronte…Vediamo dunque le anticipazioni per la seconda puntata de La ragazza e l’ufficiale in onda venerdì prossimo su Canale 5.

La ragazza e l’ufficiale anticipazioni: la trama del 16 giugno 2023

Sura e Kurt Seyit si giurano amore eterno prima che l’uomo parta per il fronte. I due, alla stazione, vorrebbero fermare quegli istanti per sempre, ma Kurt sa bene che deve compiere il suo dovere, e chiede a Sura di attenderlo; entrambi, però, devono anche considerare il grande rischio: Kurt potrebbe non tornare più. Passano i mesi e Sura non ha più ue notizie, scrive lettere in continuazione all’uomo che ama e che vorrebbe avere accanto a sè, ma non ha riscontro diretto ed è molto preoccupata. Non fa altro che pensare a Seyit e si immagina un futuro con lui. E’ il suo grande sogno. Nel frattempo, la madre di Petro lascia intendere a Katherina di essere interessato a Sura, e che vorrebbe procedere a chiedere la sua mano. Le due donne capiscono, quindi, che a breve si dovranno affrontare i preparativi delle nozze fra i due. Shura vive nel ricordo di Kurt ed è del tutto ignara di ciò che sta avvenendo alle sue spalle, e spera solo che Seyit torni presto da lei.

Sura aspetta con pazienza il suo Seyit, che fine ha fatto?

Mentre Sura litiga con la sua famiglia per difendere l’onore di Seyit e dimostrare che il loro amore è autentico, Seyit sta combattendo in guerra e purtroppo uno dei suoi cari amici, Vlademir, perde la vita. Per il giovane tentente questo è un momento difficile da superare e l’unico pensiero che gli dà forza è quello di poter tornare a casa dalla sua amata. Nel frattempo, durante la festa di fidanzamento di Valentina e Konstantin, la baronessa Lola fa il suo ingresso, segretamente sotto invito di Petro, e decide di importunare Sura. Quest’ultima, in preda alla rabbia, causa una scenata che attira l’attenzione di Valentina, la quale la rimprovererà per il suo comportamento indecoroso. Sembra inoltre che Petro sia un traditore, a detta di Misa, e che rifornisca monetariamente i ribelli. Una storia difficile da credere, dato che la famiglia di Petro è una delle più vicine allo Zar e dunque molto ricca.

La famiglia di Sura non approva la relazione con Kurt Seyit

Valentina e Sura litigano perchè la ragazza dice alla sorella che dovrebbe lasciare Seyit: secondo lei, la loro relazione macchia la reputazione della famiglia. Sura non ci pensa nemmeno e dice a Valentina che lei appartiene a lui e che entrambi devono essere considerati come una cosa sola. Seyit manda lettere alla sua adorata Sura, che sfortunatamente non giungono a destinazione: Petro, infatti, le brucia nel camino della magione, per far sì che Sura non le legga. E’ un vero e proprio dispetto, in quanto la ragazza non riesce più neanche ad alzarsi dal letto, da quando ha saputo proprio da Petro che Seyit è morto in battaglia. Valentina dà alla sorella le medicine, e il medico segue Sura, la quale passa la sua esistenza a letto, devastata, e continua a sognare Seyit. Spera che tutto quello che sta vivendo possa essere solo un brutto sogno. Petro promette al padre delle ragazze che si prenderà cura di Sura per tutta la vita.

Appuntamento dunque a venerdì sera con la seconda puntata de La ragazza e l’ufficiale su canale 5.