Federica Panicucci lancia un appello a Pamela Prati da Mattino 5: “Metti fine a questo teatrino”

Nella puntata di Mattino Cinque in onda il 17 maggio 2019, si torna a parlare del “caso Pamela Prati” e del matrimonio che è saltato. Federica Panicucci già ieri ha preso posizione in merito a questa vicenda, dicendo di non credere all’esistenza di Marco Caltagirone. E anche oggi, decide di continuare su questa stessa linea, ricordando che si sta andando anche su un terreno minato. Anche lei come Riccardo Signoretti, ricorda che fino a quando si parlava di matrimonio, di cose semplici, la cosa faceva anche ridere, ma quando si mettono in mezzo anche dei bambini, la malattia e le aggressioni con l’acido, allora le cose cambiano. “Mi fermano tutti mentre faccio la spesa” ha detto la Panicucci dicendo che il pubblico a casa vuole conoscere i dettagli di questa storia, vuole sapere come andrà a finire. Lei da Mattino Cinque, in attesa di conoscere il gran finale di questa commedia, lancia un appello alla Prati.

A questo punto quindi la conduttrice decide di lanciare un appello alla Prati: “Pamela dì la verità, metti fine a questo teatrino” ha detto la Panicucci dallo studio di Canale 5. In puntata poi sono stati mostrati anche i messaggi che dal profilo “Marck Caltagirone” sono stati postati in queste ore ma lo ribadiamo, pare che questo nuovo profilo sia un fake ( leggi qui per i dettagli).

In studio tutti gli opinionisti sono dalla parte della conduttrice e nessuno crede all’esistenza di Mark Caltagirone.

“E’ mai possibile che nessun paparazzo abbia trovato Marco Caltagirone e Pamela Prati insieme? E’ mai possibile che non ci sia una foto?” ha commentato la Panicucci confermando di non credere all’esistenza del sedicente imprenditore romano.

Riccardo Signoretti pensa che questa vicenda si chiuderà con una dichiarazione di Pamela Prati che dirà di esser stata truffata e passerà da vittima in questa storia. Sarà realmente questo il gran finale?