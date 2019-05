Mark Caltagirone ruba la foto di Gianni Sperti per annunciare il suo arrivo a Mediaset ma è tutto un grande bluff

Nella puntata di Storie Italiane in onda ieri, è stato un messaggio che sembrava essere quello di Marco Caltagirone sui social. Ma la stessa conduttrice ha subito precisato che si trattava di un nuovo profilo, che aveva l’aria di essere un vero e propri fake. E in effetti, questa volta, il presunto fidanzato di Pamela Prati, su Instagram si faceva chiamare “Marck Caltagirone” con una c o una K in più. Era facilmente intuibile quindi che fosse la trovata di qualcuno per continuare a far parlare di questa vicenda. Ma dai 3 followers che ieri aveva questo profilo, la situazione oggi è cambiata, visto che ne ha più di 5000. E c’è anche un’altra novità: ieri, il sedicente Marck Caltagirone, ha postato una foto, che diceva essere sua, mentre si taggava negli studi di Canale 5, Mediaset. Voleva forse far capire che sarebbe stato presto protagonista di uno dei programmi della rete ma c’è un grosso problema. Questa volta, la foto che ha scelto, è stata immediatamente riconosciuta da chi in realtà è ritratto in quella immagine. La persona in questione è Gianni Sperti, che è stato subito avvisato di quello che stava accadendo.

IL MESSAGGIO SILLA ROTTURA DELLA STORIA CON PAMELA PRATI-LEGGI QUI

MARCK CALTAGIRONE IL PROFILO FAKE CHE FA DISCUTERE: ECCO LE ULTIME NEWS

E se prima pensavamo che il profilo del futuro marito di Pamela Prati fosse un fake, con il secondo profilo non sappiamo davvero cosa pensare. Chi si nasconde dietro a una foto finta? Chi si nasconde dietro a questo account, un birbone che sta cercando di fare dell’ironia su questa vicenda? Una cosa è certa: per quanto si voglia scherzare, questa storia di prendere le fotografie di altra gente sta davvero sfuggendo di mano. E lo stesso Gianni Sperti invita questa persona, chiunque essa sia, a non utilizzare la sua immagine.

Questa storia forse sta sfuggendo di mano anche a chi non ha nulla a che fare realmente con il sedicente futuro marito della Prati. Forse è arrivato il momento di mettere un punto, non trovate?

( foto dalla pagina Instagram VeryInutilPeople.it)

Mark Caltagirone ruba la foto di Gianni Sperti per annunciare il suo arrivo a Mediaset ma è tutto un grande bluff ultima modifica: da