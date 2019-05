Stasera in tv 21 maggio 2019 l’omaggio a Niki Lauda con Rush, The Voice e Come un gatto in tangenziale

Stasera in tv 21 maggio 2019 su Rai 1 va in onda Rush, il film dedicato a Niki Lauda purtroppo scomparso in queste ore. Su Canale 5 invece il film Come un gatto in tangenziale. Tra i programmi in tv di stasera anche Bianca Berlinguer con #cartabianca, The Voice of Italy con Simona Ventura, L’alba di un impero, Il Segreto, diMartedì e La maschera di zorro. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi tv in onda oggi in prima serata. Su Rai 1 c’è Rush. E’ il film del 2013 diretto da Ron Howard con Chris Hemsworth, Olivia Wilde, Natalie Dormer, Lee Asquith-Coe. E’ il 1076 e un drammatico incidente compromette l’intera stagione per Lauda che dopo aver combattuto tra la vita e la morte riesce a tornare in pista – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è The Voice of Italy. Alle 21:20 il quinto appuntamento con le Blind Audition, l’ultimo appuntamento con le scelte dei coach poi si entrerà nel vivo della gara – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer tra attualità e cronaca – Consigliato sì

I PROGRAMMI TV DI STASERA 21 MAGGIO 2019

Su Canale 5 c’è Come un gatto in tangenziale. Alle 21:40 il film in prima tv diretto da Riccardo Milani del 2017, con Antonio albanese, Paola Cortellesi – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è L’alba di un impero. Alle 21:30 il film per la regia di Noam Murro del 2013, con Mark Killeen, Rodrigo Santoro, Eva Green, Jack O’Connell, tratto dal romanzo a fumetti di Miller “Xerzes”, 300 – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Il Segreto. Alle 21:30 una nuova puntata della soap – qui le anticipazioni – A seguire alle 23:25 una nuova puntata di Una vita – qui le anticipazioni – Consigliati sì

Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 un nuovo appuntamento per parlare di elezioni europee, Salvini e non solo – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Shoot ‘Em Up – Spara i muori! Alle 21:30 il film diretto da Michael Davis del 2007, con Clive Owen, Monica Bellucci – Consigliato sì – Su Nove c’è La maschera di Zorro. Alle 21:25 il film del 1998 diretto da Martin Campbell con Michael Davis del 2007, con Clive Owen, Monica Bellucci – Consigliato sì