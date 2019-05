Una vita anticipazioni prima serata Rete 4: la morte di Martin e la disperazione di Diego

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi 21 maggio 2019 su Rete 4? Lo scopriamo come sempre con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata di questa sera. Avrete visto che in quartiere sono arrivate i soldati della guardia civile per provare a fermare i ribelli ma a quanto pare, i minatori non hanno nessuna intenzione di arrendersi. E tra l’altro, tra loro, c’è anche la persona che è stata ingaggiata da Samuel e Ursula per uccidere Diego. Ma le cose non andranno come i due sperano. Infatti la pallottola che avrebbe dovuto uccidere Diego, arriva a Martin, che purtroppo, muore sotto gli occhi di Servante, Liberto e Huertas che nulla possono fare per salvargli la vita…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI OGGI 21 MAGGIO 2019 IN PRIMA SERATA

Il povero Martin muore mentre Servante ne piange la vita spezzata. la povera Casilda, che stava cercando di capire dove fosse l’uomo che ama…Quando arriva sul posto però Martin non è ancora venuto a mancare e riesce a scambiare con lui alcune parole prima che il ragazzo si spenga per sempre, Casilda viene poi travolta dalla disperazione. Nonostante la morte di Martin, la protesta va avanti. Mentre piange sul cadavere dell’uomo che avrebbe dovuto sposare, la ragazza viene colpita per sbaglio con il calcio di un fucile. Servante la porta via. La ribellione va avanti e Diego viene colpito più volte dalle forze dell’ordine…Leonor, dopo aver saputo quello che è successo a Martin, racconta a Inigo del primo matrimonio di Casilda e Martin e le dice che era stato molto triste perchè era avvenuto in un momento difficile, senza nessuna possibilità di fare festa o altro. Martin infatti si trovava in carcere…La ragazza è travolta dal dolore per la sua amica…

In soffitta Lolita e le altre domestiche cercando di prendersi cura di Lolita senza poter però trattenere le lacrime per la morte di Martin…

Blanca esce di casa per vedere cosa sta succedendo e sente Diego inveire contro un militare dicendogli di aver sparato a un uomo innocente…La ragazza prova ad avvicinarsi a Diego ma viene bloccata da Samuel…Antonito intanto informa anche suo padre e Trini della morte di Martin; Celia e Felipe non riescono a credere che sia potuto succedere ma è accaduto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi 21 maggio 2019 alle 22, 30 su Rete 4.