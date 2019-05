Barbara d’Urso promette al suo pubblico una nuova scoppiettante puntata di Live sul Pamela Prati Gate

Siete pronti per un nuovo mercoledì da leoni? Una volta quella del mercoledì era la serata del calcio, del grande calcio europeo con la Champions League ma a quanto pare, da qualche settimana, è la serata del Pamela Prati Gate. Barbara d’Urso oggi, dallo studio di Pomeriggio Cinque, ha annunciato che presto ne vedremo delle belle. Come saprete il suo Domenica Live ha chiuso i battenti la scorsa settimana ( andrà in onda una puntata con “il meglio di”) per cui non possiamo attenderci clamorosi scoop della domenica pomeriggio. Ma il pubblico può stare sereno perchè la conduttrice ha promesso grandi cose: quella di mercoledì prossimo sarà una nuova imperdibile puntata di Live-Non è la d’Urso ( in onda in diretta il 29 maggio 2019).

BARBARA D’URSO PROMETTE UNA NUOVA PUNTATA SCOPPIETTANTE DI LIVE-NON E’ LA D’URSO: LE PRIME ANTICIPAZIONI

Mercoledì scorso, grazie a quello che per tutti è diventato Pratiful, Live ha registrato il migliore ascolto della stagione. Non solo, ha regalato a Canale 5 uno dei migliori ascolti della prima serata permettendo alla d’Urso anche di battere la concorrenza di Rai 1. Un risultato clamoroso che potrebbe ripetersi anche la prossima settimana, con un nuovo capitolo della saga. Come saprete, domani, Pamela Prati a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin racconterà la sua versione dei fatti ma, come ha annunciato già oggi la conduttrice, ci sarà molto ma molto altro da aggiungere.

“Fino a poche ore fa ci diceva di non esser stata plagiata e adesso cambia versione, capirete che avremo molto di cui parlare a Live” ha detto Barbara d’Urso che anche oggi ha dato altri dettagli di questa storia, facendo vedere un articolo della rivista Nuovo ( leggi qui i dettagli).

Probabilmente nelle prossime ore arriveranno anche altri dettagli su questa puntata da non perdere di Live e noi vi terremo come sempre aggiornati con tutte le ultime news su questa vicenda.