Su Nuovo le accuse dell’ex Manager della Prati: spese folli tra Bingo e follie da star

Altre pagine da scrivere in quello che per tutti è il Pamela Prati Gate. Domani vedremo Pamela Prati a Verissimo ma Barbara d’Urso dallo studio di Pomeriggio Cinque annuncia che presto ne vedremo e ne sentiremo delle belle anche a Live, nella prossima puntata in diretta. Ma tornando a quello che è successo oggi a Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha mostrato una anteprima della rivista Nuovo che potrete trovare questa settimana in edicola. Sulla rivista, diretta da Riccardo Signoretti, si potrà leggere un articolo in cui l’ex manager di Pamela Prati racconta la sua versione dei fatti e spiega come era la vita al fianco della show girl prima che lei si allontanasse.

DA NUOVO LE RIVELAZIONI DELL’EX MANAGER DI PAMELA PRATI: SPESE FOLLI E BINGO PER LE MANIE DI UNA STAR

L’ex agente di Pamela Prati racconta che nel periodo durante il quale lui ha seguito la show girl, lei non voleva mai viaggiare in treno o in aereo e tutti i viaggi quindi li pagava lui, rimettendoci spesso. Inoltre racconta anche un aneddoto che riguarda il vizio del gioco della Prati. Dagospia, poche ore fa, ha lanciato lo scoop che riguarderebbe la mania di Pamela Prati di spendere i soldi al Bingo, una mania che le sarebbe costata anche il pignoramento di alcuni beni. Una notizia che però a detta della Prati sarebbe del tutto infondata. Anche nella sua ultima intervista a Verissimo la Prati ha ribadito di non avere nessun debito e di non aver mai giocato al Bingo.

Il suo ex manager però racconta che lasciava Pamela in una via a Roma, lei le diceva che andava a trovare le sue sorelle. Poi invece ha scoperto che in quella strada c’era il Bingo e ha capito quello che stava succedendo.

Il servizio completo con le dichiarazioni dell’ex manager della Prati è sulla rivista Nuovo in edicola questa settimana.