A Domenica In le battute tra Mara Venier e Romina Power su Mark Caltagirone sono spietate (Foto)

Romina Power ha mantenuto la promessa e per l’ultima puntata di Domenica In ha accontentato Mara Venier (foto). Un pieno di risate in un clima allegro e con la Power c’era anche sua figlia Romina Carrisi. Con un trio così in un momento in cui tutti conoscono Mark Caltagirone senza averlo mai visto, le battute hanno fatto sorridere tutti con gran soddisfazione. Inevitabile che dopo tante chiacchiere e bugie, lacrime congratulazioni a cui abbiamo dovuto assistere in tv adesso sia arrivato il momento delle prese in giro; chi le ha subite adesso le rispedisce al mittente. Se Romina Power è stata al gioco, Romina Jr ha fatto anche di più. Ha iniziato Mara Venier chiedendo alla sua amica ospite se avesse portato con lei il suo nuovo compagno. La risposta: “Non c’è il nuovo compagno” ed ecco che a gamba tesa la zia Mara si è tolta la prima soddisfazione: “Come non c’è? Famo come quell’altro? Ultimamente tutti questi compagni che spariscono, non esistono…”. Tante risate tra pubblico e protagonisti in studio e immaginiamo anche a casa, ma non è finita.

ROMINA POWER E ROMINA CARRISI A DOMENICA IN

Ci ha pensato Romina Carrisi a divertire tutti raccontando che non vedeva sua madre da due mesi: “E la trovo diversa. Sta molto bene, secondo me si è messa con il fratello di Mark Caltagirone”. Ancora risate, soprattutto da parte di chi ha seguito tutta la vicenda di Pamela Prati, le due agenti, il fidanzato che non esiste. Mark Caltagirone è ormai un vero famoso, pur non esistendo; su di lui si può basare un’intera comicità.

Da un passaggio a un altro per Romina Power che ha fatto sorridere su un fatto ben più concreto, la sua casa di Roma che ha prestato a un gruppo di monaci buddhisti. I suoi figli l’avevano rimproverata proprio nel salotto di Mara Venier: “I miei figli se ne devono fare una ragione, a loro basta una casa, quante ne vogliono… Ne avranno benefici karmici anche loro”.