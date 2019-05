Elezioni Europee 2019 in tv: tutti i programmi per seguire in diretta i risultati

Cresce l’attesa per conoscere i risultati delle elezioni 2019 per le Europee, per le regionali in Piemonte e, infine, per le amministrative che coinvolgono 3800 comuni italiani. Si potrà votare domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 e il piccolo schermo è già pronto con dei programmi televisivi dove sarà possibile seguire, passo dopo passo, il grande evento con continui aggiornamenti e novità direttamente dai seggi. Vediamo quali saranno le trasmissioni tv dove verranno dati i risultati in diretta.

Ecco i programmi televisivi dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti e i risultati delle elezioni del 26 maggio 2019

Ecco, di seguito, le trasmissioni televisive che seguiranno tutte le novità riguardanti le elezioni del 26 maggio fino ai risultati finali.

Elezioni in tv sulla Rai: i programmi per seguire i risultati in diretta

Sulla rete Rai, in particolare su Rai 1 , a partire dalle 22.50, andrà in onda Porta a Porta con la conduzione di Bruno Vespa .

, a partire dalle 22.50, andrà in onda con la conduzione di . Su Rai 3 , dalle 22.50, andrà invece in onda uno speciale del Tg Tre .

Ancora poi su Rai 2 , a partire dalle 00.30, ci sarà uno speciale del Tg Due .

, dalle 22.50, andrà invece in onda uno . Ancora poi su , a partire dalle 00.30, ci sarà uno speciale del . Su Rai News ci saranno le ultime notizie sulle elezioni live per tutta la giornata.

Elezioni in tv su Mediaset: i programmi per seguire i risultati in diretta

Su Canale 5, sempre a partire dalle ore 22.30, ci sarà Matrix con il conduttore Nicola Porro con lo “Speciale elezioni europee 2019”, in diretta fino alle 3.00 del mattino. A partire dalle 00.30 poi andrà in onda simultaneamente anche su Rete 4.

Elezioni in tv sulle altre reti: i programmi per seguire i risultati in diretta

Su La7 , a partire da domenica sera dalle ore 22.30 e poi per tutta la seguente giornata del lunedì fino alle 20.30, ci sarà Enrico Mentana con la Maratona Mentana . Grande attesa per il programma ma ricordiamo che Mentana non sarà in onda per tutto il tempo ma darà anche spazio a degli altri brevi programmi di informazione.

, a partire da domenica sera dalle ore 22.30 e poi per tutta la seguente giornata del lunedì fino alle 20.30, ci sarà . Grande attesa per il programma ma ricordiamo che Mentana non sarà in onda per tutto il tempo ma darà anche spazio a degli altri brevi programmi di informazione. Infine, su Sky Tg 24 andranno in onda tutti gli aggiornamenti e le novità in diretta con La notte dell’Europa.

Elezioni 2019: che programma seguire per conoscere i risultati?

Davvero tanta la possibilità di scelta. Saranno molti i programmi che seguiranno in tempo reale tutte le novità delle elezioni 2019 e sarà davvero una lunga notte anche in tv. Nelle varie trasmissioni saranno ospiti in studio e/o in collegamento degli ospiti speciali che prenderanno parola con interventi sulla questione. Tu quale programma sceglierai di guardare per seguire in diretta i risultati delle elezioni del 26 maggio 2019?