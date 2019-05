Elezioni europee 2019 al voto: come si vota in questa tornata elettorale

Elezioni europee 2019, italiani al voto: come si vota in questa tornata elettorale? Nelle giornate comprese tra il 23 e il 26 maggio 2019, 400 milioni di cittadini europei dovranno recarsi alle urne per eleggere i 751 deputati del Parlamento europeo. Domenica 26 maggio 2019 si vota in Italia e i seggi da assegnare sono 73, che diventano 76 dopo Brexit. Ci si può recare ai seggi dalle ore 7 alle ore 23, e a poter votare sono i cittadini che hanno compiuto 18 anni di età. Il territorio del nostro Paese è diviso in cinque circoscrizioni. La circoscrizione I è quella Nord-occidentale, quella Nord-orientale è la circoscrizione II, quella centrale è la circoscrizione III, la meridionale è la circoscrizione IV e quella insulare è la V. Lo scrutinio dei voti inizierà dalle ore 23 di domenica 26 maggio in tutti i Paesi membri dell’Ue. Scopriamo come votare e qual è il sistema elettorale utilizzato.

Elezioni europee 2019 voto, come funziona in Italia: sistema elettorale, colore schede e regioni

In vista delle elezioni europee 2019, che si terranno domenica 26 maggio, ci sono delle cose importanti da conoscere. Il sistema elettorale adottato in Italia è quello proporzionale. La soglia di sbarramento è al 4%. A poter accedere ai 76 seggi sono i partiti che hanno ottenuto almeno il 4% dei voti ritenuti validi. Dopodiché i seggi vengono assegnati ad ogni lista su base circoscrizionale. I candidati che ottengono il maggior numero di preferenze nelle liste, vengono eletti eurodeputati.

Ogni circoscrizione ha delle schede di colore diverso. L’Italia Nord-occidentale è di colore grigio, e comprende Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia. La parte Nord-orientale è invece di colore marrone, e comprende le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. L’Italia centrale ha invece delle schede di colore rosso, e comprende Toscana, Umbria, Marche e Lazio. L’area meridionale è di colore arancione, e comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Per l’Italia insulare sono previste le schede di colore rosa, e comprende la Sardegna e la Sicilia.

Come di vota alle elezioni europee 2019? Ecco come fare per esprimere le proprie preferenze di voto

Bisogna tracciare una X sul contrassegno che corrisponde alla lista scelta, candidata presso la propria circoscrizione. Inoltre si può esprimere un voto di preferenza per i candidati della lista che si vota. Chi decide di usare tutte e tre le preferenze, deve scegliere candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. Per esprimere il proprio voto di preferenza bisogna scrivere il nome e il cognome dei candidati preferiti nelle righe vicino al simbolo della lista.

Elezioni europee 2019 al voto: come si vota in questa tornata elettorale ultima modifica: da