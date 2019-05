A Uomini e Donne il matrimonio di Clarissa e Federico con gli auguri della redazione (FOTO)

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi 31 maggio 2019 è stata dedicata alla scelta di Giulia ma c’è stato anche un momento per festeggiare insieme, anche se a distanza, con Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due ragazzi, che si sono conosciuti due anni fa nel programma di Canale 5, proprio ieri sono diventati marito e moglie. Mercoledì, a poche ore dal si erano stati ospiti di Maria de Filippi per la sua “benedizione” prima del grande giorno.

E proprio la redazione oggi ha avuto modo di dedicare due minuti a questa coppia. E’ stato infatti registrato un video con alcune delle immagini del matrimonio di Clarissa e Federico, che si è poi concluso con gli auguri di tutta la redazione di Uomini e Donne. In questo ultimo anno Federico e Clarissa non sono mai stato ospiti del programma di Canale 5 per motivi logistici: i due infatti vivono a Miami dove si sono trasferiti pochi mesi dopo il loro fidanzamento. Ma il rapporto con la famiglia di Uomini e Donne a quanto pare è stato sempre molto forte tanto che la redazione ha deciso di fare questo augurio speciale, anche per la felicità di tutti i fans della coppia che hanno potuto vedere delle immagini speciali ( non inedite visto che sui social le foto e i video non mancano).

A UOMINI E DONNE LE IMMAGINI DEL MATRIMONIO DI FEDERICO E CLARISSA NEL GIORNO DEL SI

Ed ecco alcune delle immagini più belle di questo giorno mostrate oggi a Uomini e Donne

Ed ecco altre foto del matrimonio di Federico e Clarissa. Che ne dite del look scelto da Federico e Clarissa per questo matrimonio? Vi è piaciuto l’abito da sposa indossato da Clarissa e i fiori scelti per questa occasione?

Uomini e Donne chiude quindi questa stagione con tre momento speciali: le tre scelte dei tronisti del trono classico, che sono andate tutte molto bene, e poi le bellissime foto del matrimonio di due giovanissimi ragazzi che si sono conosciuti nel programma di Canale 5 e non si sono più lasciati.