A Uomini e Donne la scelta di Giulia Cavaglià è Manuel (VIDEO)

Manuel e Giulia, in fondo si erano scelti ancora prima di Uomini e Donne. Chi ha seguito il percorso dei due ragazzi nel programma di Canale 5 sa che Giulia e Manuel si erano adocchiati ben prima di sapere che poi si sarebbero trovati a Uomini e Donne. E si sa, quella scintilla che si accende, non smette di consumarsi. Ed è proprio quello che è successo tra Giulia e Manuel che poi, a Uomini e Donne, si sono ritrovati e hanno scoperto di piacersi e non solo fisicamente. Oggi nella puntata della scelta di Giulia Cavaglià, la tronista ha spiegato che non è solo l’attrazione a contare per lei, che c’è dell’altro che l’ha spinta ad andare verso Manuel. Ed è questo che, come i telespettatori di Uomini e Donne hanno visto oggi 31 maggio 2019, ha portato la tronista tra le braccia di Manuel. Lei per Giulio ha sempre provato una grande attrazione fisica, poi tornava a casa e si chiedeva se ci fosse dell’altro. Forse lo ha anche sperato, lo ha ardentemente voluto. A dire il vero dalle parole di Giulia, in qualche modo, sembrava che Manuel, fosse quindi una scelta forzata, ma probabilmente sarà stata solo l’emozione del momento, perchè a 23 anni non si può scegliere una seconda opzione. Manuel le piaceva di certo, le piace, e del resto come pochi hanno capito cosa le piacesse nel cobra, Lorenzo Riccardi, molti si chiederanno cosa ha visto nel corteggiatore che è poi diventato la sua scelta. Forse noi a casa abbiamo avuto la percezione di una Giulia diversa, una ragazza che cercava un uomo di polso, un uomo che si desse un certo tono. Invece probabilmente Giulia vuole vivere i suoi 23 anni, vuole essere spensierata e avere al suo fianco un ragazzo che non la metta alla prova sempre, con il quale si senta quello che è , senza giudizi di sorta. Senza pensare al prossimo scontro, alle risposte, ai toni esagerati.

UOMINI E DONNE LA SCELTA DI GIULIA E’ MANUEL ( PUNTATA DEL 31 MAGGIO 2019)

In molti sui social hanno commentato questa scelta con le stesse parole che Giulia aveva usato dopo non esser stata la scelta di Lorenzo “a uomini semplici scelte semplici“. Ma chi siamo noi per sapere cosa ci fosse e cosa ci sia nel cuore della Cavaglià?

UOMINI E DONNE LA SCELTA DI GIULIA CAVAGLIA’ E’ MANUEL ( VIDEO )

Ed ecco il video della scelta

Manuel non ha neppure avuto il tempo di parlare anche perchè senza che aspettasse la sua risposta, Giulia lo ha preso e lo ha baciato! Evviva l’amore. Auguriamo anche a loro tutto il bene di questo mondo.