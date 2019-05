Ballando con le stelle 2019 la finale: le pagelle dei finalisti di questa edizione

E’ tempo di finale a Ballando con le stelle 2019 ed è tempo anche di fare un bilancio di quello che è successo in questa 14esima edizione di grande successo. Un cast super, forse poco polemico ma che in pista ha saputo dare il massimo conquistando il pubblico a casa che ha seguito questa edizione con grande affetto. Potremmo ribattezzarla una edizione elegante e serena, come non si vedeva da tempo. Merito di tutti ma soprattutto degli aspiranti ballerini che si sono concentrati più sulla pista che sul resto.

Il 31 maggio 2019 in onda la finale di Ballando con le stelle 2019 con l’elezione del vincitore: come andrà a finire, chi alzerà la coppa al cielo?

Sono sei le coppie che si contendono il titolo questa sera: Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Lasse Matberg – Sara Di Vaira; Dani Osvaldo – Vera Kinnunen; Angelo Russo – Anastasia Kuzmina.

E noi abbiamo deciso di dare i voti! Ecco le nostre pagelle alle coppie finaliste di Ballando con le stelle 2019.

BALLANDO CON LE STELLE 2019 DIAMO I VOTI: LE PAGELLE DELLE 6 COPPIE ARRIVATE IN FINALE

Milena e Simone: ogni volta che abbiamo visto Milena scendere in pista siamo rimasti come ipnotizzati dalla forza di una donna che alla sua età si è messa in gioco rischiando grosso. Carisma ma anche dolcezza, due cose difficili da fondersi. Molto del merito va a lei ma anche a Simone che ha saputo ben dosare le forze permettendo anche che Milena non si facesse male. Ha usato con cognizione di causa i passi, i movimenti, le prese e le emozioni regalando alcune delle migliori esibizioni della storia del programma. VOTO 8,5

Ettore Bassi e Alessandra: quando abbiamo visto la prima volta l’attore in pista non ci siamo entusiasmati più di tanto, comprendendo comunque che c’era sicuramente del materiale sul quale lavorare. E infatti è bastata la seconda esibizione per comprendere che Bassi è un diesel e che anche in questa edizione la Tripoli è assatanata e vuole vincere. Potrebbe replicare la vittoria dello scorso anno, con Cesare Bocci? Sembrerebbe proprio di si. Ettore piace alla giuria e piace al pubblico. In particolare poi dopo averlo visto prima insieme ai suoi fratelli e poi con le sue adorate tre figlie, il pubblico si è sciolto ancora di più; ma torniamo al ballo. Sicuramente Ettore resterà uno dei migliori concorrenti di questa edizione ma di tutte le edizioni di Ballando. Avrà scoperto di avere una tecnica notevole. Una sola pecca, quando scende in pista senza la sua Alessandra perde quella luce che si accende nei suoi occhi quando è con lei. VOTO 10

Nunzia e Raimondo: in tutta onestà non abbiamo ritrovato in Nunzia il grande talento di cui Todaro continua a parlare. Ma c’è una cosa che ci sentiamo di dire: ha brillato poco anche perchè quest’anno Raimondo era particolarmente spento. Ha pensato più alle polemiche che al resto e nelle prime puntate, era tutta un’altra persona. E si sa che nelle ultime edizioni i suoi ballerini hanno fatto passi nel programma solo perchè lui è amatissimo da casa, ed è anche il caso di Nunzia. Ma va detto che la concorrenza femminile quest’anno era scarsissima e tra le donne, dopo Milena che è un altro livello, l’ex politica era sicuramente la migliore. Poca ciccia però, davvero molto poca. VOTO 7

Lasse e Sara: vedendoli per la prima volta in pista avremmo girato che sarebbero durati molto molto poco e invece ecco il miracolo. Lasse è diventato una mina vagante, si è sciolto sia dentro che fuori dalla pista da ballo. Si è divertito e ci ha fatto divertire ma soprattutto ha ballato. Nonostante la sua stazza, nonostante la sua forma fisica ha regalato a Sara, che ha saputo come gestirlo, delle esibizioni spettacolari. Una rivelazione e per noi, dobbiamo ammetterlo, un papabile vincitore. Il voto del pubblico stasera sarà decisivo anche nelle sfide e non escludiamo che ci possano essere dei clamorosi ribaltoni. VOTO 9

Angelo e Anastasia: una bellissima coppia che ha saputo davvero fare il meglio nelle sue potenzialità. Per la prima volta la maestra si è ritrovata un uomo maturo non un belloccio da copertina e ha dovuto davvero dimostrare tutta la sua bravura ( anche se era indubbio che fosse bravissima). Angelo ha il ritmo nel sangue dalla sua non ha il fisico di Osvaldo, questo è chiaro. Ed è forse l’unica pecca che lo costringerà a restare in un gradino più basso del podio perchè senza ipocrisie, ammettiamo che questo farà la differenza. Angelo non sarai bellissimo ma balli! VOTO 8,5

Dani e Veera: a nostro modesto avviso la coppia più sopravvalutata di questa edizione. La sensazione è che Dani, come tutti i sudamericani, abbia la musica nel sangue con tanto di movimento di bacino. Ma che cosa ha dato di più se non l’energia e la sensualità? Ben poco. Certo sono gusti e se la giuria si è espressa sempre a favore dell’ex calciatore un motivo ci sarà. Veera chiaramente meravigliosa come sempre e non ricorderà forse questa edizione come la più semplice per lei, anzi. Però poca ciccia in pista, almeno quello che è arrivato a casa. Paragonare Dani a Ettore Bassi, come succede da oltre un mese e mezzo a Ballando ci sembra davvero una eresia. VOTO 8

BALLANDO CON LE STELLE 2019 IL VINCITORE: IL NOSTRO PODIO

Non vogliamo dare un primo, un secondo e un terzo posto ma noi, sul podio ideale ci vedremmo Ettore Bassi, Lasse Matberg e Milena Vukotic. Scopriremo invece stasera come andrà a finire. In bocca al lupo a tutti!