A Live-Non è la d’Urso Marco Carta per la prima volta in tv dopo l’arresto per furto?

Da Mark Caltagirone a Marco Carta è un attimo…Questa battutaccia l’avrete letta decine di volte sui social ma a quanto pare, non è poi una situazione così surreale visto che, stando alle ultime news relative alla puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domani sera, i temi caldi di questo nuovo appuntamento dovrebbero essere l’arresto di Marco Carta e le ultime notizie sul Pamela Prati Gate. Come vi abbiamo raccontato, ieri a Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha parlato della telefonata che c’è stata tra lei e Marco subito dopo il rientro a casa del cantante dopo l’arresto. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha preso immediatamente posizione schierandosi dalla parte del cantante e dicendosi convinta del fatto che l’ex vincitore di Amici, non abbia nessun coinvolgimento in questa vicenda.

LIVE-NON E’ LA D’URSO 5 GIUGNO 2019: IN ARRIVO MARCO CARTA DOPO L’ARRESTO?

Al momento, Marco Carta, come saprete, è volato in Grecia per sfuggire ai paparazzi e alle domande dei giornalisti ma pare proprio che domani, prenderà un aereo per rientrare in Italia, a Milano ( a meno che non sia in collegamento esterno con il programma di Canale 5). Mai dire mai, i mezzi della d’Urso sono potentissimi…

Di certo nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda tra un paio di ore, Barbara d’Urso darà maggiori dettagli in merito a quello che succederà domani sera a Live. Potremmo ascoltare per la prima volta anche la versione della signora sarda che era al centro commerciale con Marco Carta. Al momento i due si accusano a vicenda ma il cantante, pubblicamente, non ha voluto rivelare nulla. Come avrete visto nella sua unica intervista dopo l’arresto aveva commentato la vicenda dicendo “chi fa la spia non è figlio di Maria…”.

Sui social intanto cresce il “movimento” di chi pensa che tutta questa storia sia solo una brutta trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo disco di Marco Carta, in uscita proprio nei prossimi giorni. Difficile però immaginare che ci si possa macchiare l’immagine con una cosa di questo genere. Non ci resta che aspettare la puntata di Live in onda domani sera per capire meglio quello che succederà ed è successo…