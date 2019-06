Barbara d’Urso chiude Pomeriggio Cinque: “Grazie perchè ci avete fatto vincere tutti i giorni”

L’estate è ormai arrivata in tutti i sensi. Non solo per le temperature ma anche per i grandi cambiamenti nei palinsesti televisivi. Oggi ultimo giorno di messa in onda di moltissimi programmi che generalmente vediamo nel day time. E anche Pomeriggio Cinque chiude i battenti. Una stagione baciata da ascolti d’oro per Barbara d’Urso e il programma di Canale 5 assolutamente leader della sua fascia oraria. Dopo le prime settimane con ascolti non troppo esaltanti, nel mese di settembre 2018, Pomeriggio Cinque ha poi dominato per tutto l’anno, con ascolti anche ben superiori al suo competitor La vita in diretta. Una edizione molto forte quella di Pomeriggio 5 che ha toccato spesso anche punte di 3 milioni di spettatori. E la conduttrice non può che ringraziare tutto il suo pubblico che in questi 9 mesi e mezzo è stato incollato davanti alla tv. Una stagione televisiva che per Barbara si chiuderà mercoledì sera con Live-Non è la d’Urso. A differenza di quanto annunciato qualche giorno fa, il programma del mercoledì sera, chiuderà come di previsto il 19 giugno e non andrà in onda fino al 3 luglio.

POMERIGGIO 5 CHIUDE I BATTENTI: ULTIMA PUNTATA DELLA STAGIONE PER BARBARA D’URSO

La conduttrice ha chiuso quindi la stagione con la cronaca, con i suoi amati protagonisti del Grande Fratello 16 e con tutti i servizi che il pubblico della rete ama vedere in onda.

Ma anche tanto divertimento in questa puntata di Pomeriggio Cinque con la famiglia di Clemente Russo.

“Oggi ultimo caffeuccio della stagione, ve lo chiedo dai 41 gradi di Roma” ha esordito la conduttrice nel promo dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi.

“Io vi devo salutare e devo innanzi tutto salutare voi perchè dal primo giorno di settembre in cui siamo stati in onda non c’è stato neanche un giorno in cui siamo stati secondi nella televisione italiana. Per una tv commerciale è fondamentale. Grazie a tutti voi, grazie a tutti…Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano con me sia da Roma che da Milano...” e anche quest’anno si saluta tutti con il cuore…

E per chiudere un bellezza anche un po’ di modestia che non guasta, ecco l’ultima citazione del nostro Ultime Notizie Flash in tv, proprio a Pomeriggio Cinque.