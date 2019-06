Franco di Mare e Benedetta Rinaldi chiudono Uno Mattina: torneranno a settembre?

Tempo di saluti per il pubblico di Rai 1. Finisce oggi l’avventura di Franco di Mare e Benedetta Rinaldi nello studio di UnoMattina con l’ultima puntata del 2018/2019. Una edizione come sempre molto seguita e apprezzata dal pubblico che premia il programma di Rai 1 come uno dei più visti del day time e della sua fascia. Un successo, quello dei due conduttori, che sono molto amati dal pubblico della rete. Oggi in studio hanno festeggiato questa ultima puntata di UnoMattina con tutta la squadra che ha lavorato al loro fianco in questa edizione, con una mega torta a centro studio e ringraziando davvero tutti. Prima dei saluti, abbiamo visto poi due omaggi fatti ai conduttori che ci hanno fatto pensare. In un video, le interviste più belle che Benedetta Rinaldi ha fatto anche fuori dallo studio di UnoMattina per il pubblico del programma; per Franco di Mare le trasferte fatte in giro per l’Italia. Due bellissimi video che ci fanno pensare al fatto che forse, nella prossima edizione del programma, la coppia non sarà più al timone di UnoMattina. Solo una sensazione? I due a differenza di quello che si fa di solito, nel fare i saluti finali, non hanno dato nessun arrivederci alla prossima stagione. Nessun “ci vediamo a settembre“. Ma questo ovviamente non significa nulla, potrebbero semplicemente non esser stati confermati al momento…

BENDETTA RINALDI E FRANCO DI MARE CHIUDONO UNO MATTINA: CHE NE SARA’ DI LORO, TORNERANNO A SETTEMBRE?

Ed ecco il video con i saluti dei due conduttori che non hanno fatto nessun accenno a un possibile ritorno nel mese di settembre:

In studio, dalla loro parte questa volta, è arrivata anche Eleonora Daniele invitata da Benedetta Rinaldi che le ha chiesto di festeggiare insieme. La Daniele ha ringraziato i suoi colleghi e si è complimentata con loro. “Grazie perchè con il vostro programma svegliate gli italiani. E’ un programma di grande successo” ha commentato la Daniele ringraziando anche lei tutte le persone che lavorano nello stesso studio, una squadra pazzesca.

Da lunedì nuova coppia al timone di UnoMattina Estate ( leggi qui tutti i dettagli).