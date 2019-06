UnoMattina Estate dal 17 giugno 2019 su Rai 1 con una nuova coppia al timone

Il 17 giugno 2019 inizia per Rai 1 la nuova programmazione dal sapore estivo. Ma le scelte fatte dal direttore di Rete, Teresa de Santis e dalla sua squadra, hanno destato diverse polemiche, non tanto tra il pubblico, che ancora non conosce i nuovi volti scelti per i programmi in onda in estate nel day time della rete, quanto tra gli addetti ai lavori che hanno trovato alcune decisioni, piuttosto particolari. E anche per UnoMattina Estate le polemiche non sono mancate. Valentina Bisti e Roberto Poletti accompagneranno i telespettatori con la rassegna delle principali notizie del giorno e il commento dei temi più caldi dell’estate, alternati a spazi di economia, cronaca, salute, costume e società.

Ed è proprio la scelta di Roberto Poletti ad aver destato qualche perplessità. La Rai in ogni caso ha fatto la sua scelta per cui prima di esprimere giudizi di merito, dobbiamo sicuramente aspettare di vederlo all’opera.

Il programma di servizio pubblico per eccellenza della Rete Ammiraglia sarà rinnovato nella scenografia e nella veste grafica. Molte saranno le rubriche: i luoghi icona della bella stagione con i curiosi aneddoti del giornalista e storico Alessandro Marzo Magno; i gialli dell’estate raccontati dalla criminologa Flaminia Bolzan; i consigli pratici e le tecniche migliori per tenere in ordine i giardini e i balconi, attraverso le nuove tecnologie del settore florovivaistico con Daniela Sardella; la scienza divulgata in modo semplice e applicata alla quotidianità con Valerio Rossi Albertini; il ritorno in video di Max Stefani, fondatore di “Mucchio Selvaggio”. Non mancheranno spazi dedicati all’alimentazione, alla cucina, al tempo libero, all’ambiente e al benessere di tutti i giorni. Tutti gli spazi, da quelli di attualità a quelli più leggeri, saranno arricchiti da servizi e collegamenti sul territorio, in modo da avere sempre una finestra aperta sull’Italia. Spazio anche ai reportage e agli inviati, con inchieste, approfondimenti e un focus speciale sul clima e sull’ambiente.

La regia è di Cristiana Bordin. Si parte quindi il 17 giugno 2019.

