Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto: passa a Mediaset con la d’Urso?

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto: a dare l’annuncio è stato lo stesso protagonista del programma di Rai 2. Lo ha fatto sui social, spiegando che anche per lui è arrivato il momento di cambiare. Dopo le brillanti edizioni al fianco di Caterina Balivo, Ciacci ha fatto coppia anche con Bianca Guaccero nell’ultima stagione televisiva. Ma l’entusiasmo non ci è sembrato lo stesso e la sensazione che Ciacci volesse cambiare aria, era visibile a tutti. Non a caso, dopo il no di Milly Carlucci, Ciacci avrebbe voluto avere un ruolo da protagonista a Ballando con le stelle, Giò Giò ha deciso di sbarcare a Mediaset come opinionista nei programmi d Barbara d’Urso, diventando presenza fissa nel prime time con Live-Non è la d’Urso. E immaginiamo, che se la sua strada in tv dovesse continuare, lo ritroveremo probabilmente in pianta fissa a Mediaset, proprio al fianco della sua grande amica Barbara.

GIOVANNI CIACCI LASCIA DETTO FATTO: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Ecco le parole di Giovanni Ciacci:

Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle … Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade … ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene … #love 💙💙💙💙 #comingsoon

Non è detto poi che Giò Giò non possa restare in Rai e magari trovare un suo spazio nella prossima edizione, sempre che ci sarà di Vieni da me, con la sua grandissima amica Caterina Balivo.

Per il momento Ciacci non ha rivelato nulla in merito al suo futuro lavorativo, ma immaginiamo che a breve potremmo avere anche qualche altro dettaglio su ciò che succederà da settembre!

Sicuramente Giovanni Ciacci è stato un pezzo fondamentale di Detto Fatto, un volto amatissimo dalle signore e sostituirlo, soprattutto nella parte del “cambio look” amatissimo dalle signore, non sarà facile.