All Together Now: ecco chi è il vincitore (VIDEO)

Si è conclusione qualche minuto dopo l’una di notte la finale di All Together Now: il game show musicale di Canale Cinque condotto da Michelle Hunziker. A giudicare tutte le esibizioni di questo ultimo appuntamento, il capitano J-Ax e il resto dei 100 personaggi che hanno abitato le caselle del muro. Per questo appuntamento conclusivo nel muro abbiamo visto anche il ritorno di Gabriele Cirilli, Youma Diakite, Ariadna Romero e la partecipazione speciale di Albano Carrisi, Nek e Ron.

Ad inizio trasmissione, è apparso in studio anche Renato Zero: il cantate si è esibito con un suo lunghissimo medley per poi congedarsi e restare nel backstage a guardare il resto dello show.

Ma chi ha vinto la prima edizione di All Together Now? Possiamo finalmente conoscere il nome del concorrente che si è portato a casa di 50 mila Euro in palio…

All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega

A vincere la prima (e probabilmente ultima) edizione italiana di All Together Now è Gregorio Rega: 31enne disoccupato di Roccarainola, un comune di sette mila abitanti in provincia di Napoli. Nel 2015 aveva già tentato di sfondare nel mondo della musica attraverso il talent show Rai The Voice of Italy 3. Entrato nel Team Noemi non ha avuto molta fortuna nel programma ma – grazie alla sua coach – ha avuto molto di calcare il palco di vari eventi live (fra cui il concerto del Primo Maggio, il Coca-Cola Summer Festival, Fronte del Palco per Radio Italia e Musicultura).

If you can dream, you can do it 🤩 Il vincitore di #AllTogetherNow è GREGORIO 🏆 pic.twitter.com/ySUXI0vWON — Mediaset Play (@MediasetPlay) June 20, 2019

Oltre al premio in palio di 50 mila Euro, a Gregorio Rega è andato un finto Disco D’Oro con il logo della trasmissione inciso sopra e la partecipazione in qualità di ospite speciale in una trasmissione di R101.

Il mistero di Renato Zero

Ma se Gregorio festeggia, il pubblico rimane basito. E non tanto per la durata esagerata della finale (dalle 21:25 alle ore 01:10 di notte), quanto invece per la presenza misteriosa di Renato Zero ad All Together Now.

Come già spiegato, il cantante è entrato ad inizio puntata per esibirsi con un medley dei suoi grandi successi. Dopo la lunga esibizione, il cantante si è congedato con la conduttrice ed è andato nel backstage.

Per tutta la trasmissione sono state mandate in onda delle inquadrature di Renato Zero che guardava il proseguo della gara annuendo o sorridendo. Proclamato il vincitore, però, Renato Zero non è entrato in studio per congratularsi con lui. No, anzi… del Re dei Sorcini non vi è stata più alcuna traccia: la trasmissione si è conclusa senza alcuna chiusa sulla presenza nel backstage del cantante.

Probabilmente si è trattato di uno specchietto per le allodole al fine di continuare a tenere davanti alla tv i fan di Zero ma risulta imbarazzante constatare che il cantante non abbiamo avuto modo nemmeno di salutare il pubblico da casa… scomparendo misteriosamente.

