Michelle Hunziker perfetta in bikini, non è mai stata così formosa (Foto)

Bikini esplosivo per Michelle Hunziker in questo anticipo d’estate 2019 e le foto le pubblica la rivista Gente mostrando la forma fisica perfetta della showgirl e conduttrice svizzera (foto). Non perde mail sorriso Michelle, anche se il suo allegro ed emozionante programma All Together Now per quanto piaccia non decolla. Per il resto non ha davvero motivi per non mostrare la sua gioia immensa mentre in Liguria si gode non solo mare e sole ma soprattutto la sua meravigliosa famiglia. L’estate non è ancora arrivata e per il momento Michelle Hunziker è senza dubbio in vetta, al primo posto tra le vip per la prova costume. Si allena tutto l’anno per essere sempre in forma ma così non l’aveva mai vista: che ci sia stato qualche ritocchino? Magari è solo merito del costume ma non c’è dubbio che a 42 anni e dopo tre gravidanze il suo fisico sia da standing ovation. Da un po’ di anni ha cambiato dieta, prima evitava del tutto la carne, poi con Tomaso Trussardi ha riscoperto gusti che aveva messo da parte, magari il segreto della sua bellezza è anche in questo.

MICHELLE HUNZIKER IN BIKINI SUPERA LA PROVA COSTUME ESTATE 2019 ED E’ SUBITO IN TESTA

Più bella e più florida che mai, il lato B da sempre apprezzatissimo è ancora uno dei suoi punti forti ma più di tutto e la solarità che la premia e la fa diventare una delle donne del mondo dello spettacolo più amate.

Bikini nero e laccetti colorati, pancia piatta, tonicità e per il resto non ci sembra una donna che a tavola non mangia, è bellissima. Corre dietro alle piccole Celeste e Sole, coccola Tomaso, poi indossa i pantaloncini rosa, sistema tutti e via sul pattino tutti insieme, poi un po’ di relax sul lettino ma sempre ad occhi aperti.