Chi l’ha visto stasera su Rai 3 con le ultime notizie sul caso Vannini: chi ha sparato a Marco?

Chi l’ha visto non va in vacanza e, proprio come accadeva 4 anni fa quando per la prima volta il programma di Rai 3 si era occupato della morte di Marco Vannini, questa estate si tornerà ancora a parlare del giovane ventenne ucciso nella villetta della famiglia Ciontoli. Il motivo? Si cercherebbe di capire, nonostante due sentenze e due processi, se davvero a sparare è stata la persona oggi accusata di averlo fatto, la stessa persona che ha confessato e che in secondo grado è stata condannata a 5 anni di reclusione. E’ stato o non è stato Antonio Ciontoli a sparare a Marco Vannini? Il padre di Martina, fidanzata di Marco, si accusa dal primo momento, parlando di un incidente, di un gioco. Ma la dinamica di quanto accaduto in quella casa non è mai stata chiarita in modo definitivo. E 4 anni dopo la morte di Marco, un uomo ha testimoniato raccontando qualcosa di molto forte che ha ribaltato le indagini. Il testimone infatti dice di aver saputo da un’altra persona coinvolta in questa storia che a sparare a Marco non è stato Ciontoli Senior ma Federico, suo figlio. La persona in questione sarebbe l’ex comandate dei Carabinieri Izzo. Di questo quindi si parlerà nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 26 giugno 2019 che dedicherà una ampia pagina del programma alle ultime notizie sul caso. Nelle ultime ore infatti sarebbe stata riascoltata anche Viola, la ragazza che all’epoca dei fatti era la fidanzata di Federico Ciontoli ed era in casa quella sera.

CHI L’HA VISTO I CASI DEL 26 GIUGNO 2019: MAMMA MARINA TORNA IN TV

Mamma Marina e papà Valerio ritengono che la famiglia Ciontoli non abbia ancora raccontato la verità e da tempo sostengono le loro tesi. Per i genitori di Marco tutte le persone presenti quella sera sono colpevoli allo stesso modo ma chiaramente vogliono sapere da chi è partito il colpo di pistola e perchè. Avranno le risposte che aspettano da 4 anni?

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi anche le ultime notizie su u cadavere ritrovato che potrebbe essere quello di Luciana Fantato la moglie di Pierino, ricorderete il caso. Aggiornamenti quindi anche in tempo reale su questa vicenda e poi gli appelli delle famiglie delle persone scomparse che come sempre chiedono l’aiuto del pubblico del programma di Rai 3.