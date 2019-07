Ilaria e Massimo si sono lasciati dopo Temptation Island 2019? Le ultime news

Ilaria e Massimo sono una delle coppie di questa edizione di Temptation Island. Già durante le prime due puntate andate in onda su Canale 5 abbiamo potuto notare che Massimo si è molto avvicinato a delle single, prima Federica e poi una nuova tentatrice. Lei si chiama Elena e Massimo ha avuto delle parole molto forti per lei che di certo non hanno fatto gioire la sua fidanzata Ilaria, anzi tutt’altro. Dall’altra parte però anche Ilaria si è avvicinata a uno dei single. Massimo, infatti, non ha potuto non criticare l’inizio della conoscenza tra la sua ragazza e il tentatore Javier. Ma come stanno adesso le cose?

Temptation Island 2019, Ilaria e Massimo: la coppia è scoppiata dopo il programma? Ecco cosa sappiamo

Mancano ancora diverse puntate alla fine di Temptation Island e gli affezionati telespettatori dell’isola delle tentazioni iniziano già a pensare quali coppie potrebbero essere scoppiate dopo il programma e quali hanno deciso di uscire insieme, più uniti di prima. La prima delle coppie a rompere è stata quella formata da Arcangelo e Nunzia. Eppure ci sarebbero delle novità anche per Ilaria e Massimo. I due sono entrambi molto vicini a due single. Questo comprometterà la loro relazione? Ci sarebbero degli indizi che porterebbero a pensare che Ilaria e Massimo abbiano messo un punto alla loro storia dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Vediamo di più.

Ilaria e Massimo di Temptation Island 2019 non sarebbero più una coppia: le ultime novità al riguardo

A far pensare che Ilaria e Massimo si siano lasciati dopo l’esperienza del viaggio nei sentimenti sono delle indiscrezioni che stanno facendo il giro del web. Delle persone molto vicine a Massimo e Ilaria avrebbero fatto pensare che la relazione tra i due sia finita in maniera definitiva. Ancora non c’è niente di ufficiale e bisognerà aspettare sicuramente di assistere alle altre puntate di Temptation Island per capire come andrà a finire tra Ilaria e Massimo. Uno dei due deciderà di chiedere il falò di confronto immediato? Staremo a vedere.

L’appuntamento per la prossima puntata di Temptation Island è per lunedì 8, in prima serata, su Canale 5.