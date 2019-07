A La prova del cuoco arriba Cinzia Fumagalli vincitrice di Top Chef Cup?

Non si fermano i lavori per la prossima edizione de La prova del cuoco. Elisa Isoardi posta sui social le immagini di questa calda estate: poco mare ma tante riunioni per preparare il programma ( e forse anche un nuovo libro). Pochi minuti fa la conduttrice del programma di Rai 1 ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Cinzia Fumagalli che, chi segue i talent show dedicati al mondo della cucina, conosce benissimo. Cinzia infatti è stata protagonista dell’edizione di Top Chef alla quale ha partecipato e, anche se non ha trionfato, ha avuto modo poi di prendersi la sua rivincita. Ha infatti vinto la gara della Top Chef Cup durante la quale si sfidavano i migliori chef delle varie edizioni del programma. “Questa vittoria la dedico a tutte le donne che come me sono arrivate alla mia età e hanno sempre creduto in tutto quello che facevano, soprattutto alle persone che non hanno creduto in me e che su di me non hanno mai puntato un euro” aveva detto Cinzia dopo aver trionfato nella gara delle gare.

E chi ha seguito il programma in onda sul Nove, sa bene che Cinzia di carattere ne ha da vendere e potrebbe essere davvero un gran bell’acquisto per il programma di Rai 1.

A LA PROVA DEL CUOCO ARRIVA ANCHE CINZIA FUMAGALLI DIRETTAMENTE DA TOP CHEF?

Come dicevamo in precedenza, è stata proprio Elisa Isoardi a mostrare una foto dedicata alla chef. Con queste parole l’ha presentata a tutti: “Riunioni… oggi ho scoperto una donna pazzesca, una cuoca poliedrica ed eclettica con la giusta dose di follia! Grande @cinziatopchef @laprovadelcuocorai#endemolshine “

Immaginiamo quindi che anche per la nuova edizione de La prova del cuoco si punterà su volti amati dal pubblico ma anche su qualche novità, come è giusto che sia. E tra i nuovi volti del programma di Rai 1 potrebbe spiccare proprio quello di Cinzia Fumagalli!