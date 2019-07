Giochi senza Frontiere diventa EuroGames: ecco il “nuovo” gioco di Canale5

Uno dei rumor più importanti in merito alla prossima stagione televisiva di Canale Cinque si è in parte frantumato nel corso della presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2019 – 2020: il tanto chiacchierato Giochi Senza Frontiere tornerà ma con un nuovo nome ed una nuova dinamica di gioco. In pratica sarà Giochi senza Frontiere ma senza Giochi senza Frontiere.

Infatti questi nuovi giochi si chiameranno EuroGames e vedranno eliminate tutte le storie caratteristiche che hanno reso celebre il famoso gioco estivo andato in onda sui canali Rai fino al 1999, Ecco tutte le informazioni a nostra conoscenza sul EuroGames, il presunto reboot mediasettaro di Giochi Senza Frontiere.

EuroGames: il “nuovo” Giochi Senza Frontiere di Canale5

Come ufficializzato nella presentazione dei Palinsesti Mediaset 2019 – 2020, questa nuova versione di Giochi Senza Frontiere, dal titolo EuroGames, dovrebbe andare in onda il prossimo autunno su Canale Cinque e vedrà la conduzione di Ilary Blasi (rimasta orfana del Grande Fratello VIP) e di Alvin (in attesa di sapere se lo rivedremo in qualità di inviato per la prossima confermatissima Isola dei Famosi).

Rispetto ai veri Giochi Senza Frontiere, questo EuroGames è prodotto interamente da Mediaset e dunque il Biscione avrebbe deciso di registrate tutte le puntate in un’unica sola location: il parco divertimenti di Roma Rainbow Magicland. La versione originale, invece, prevedeva che ogni puntata fosse realizzata in una città diversa così che ogni nazione in gara giocasse “in casa” almeno una puntata.

Altra novità sono le nazioni in gara: non è ancora chiaro se il numero dei Paesi aumenterà ma – per il momento – sono soltanto sei. Ovvero: Italia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera e Polonia.

Eurogames: il nome verrà cambiato?

Inspiegabilmente Mediaset ha deciso di usare il nome Giochi Senza Frontiere ma di optare per Eurogames. Un nome in inglese, sicuramente più moderno… ma che ha un grossissimo problema: gli Eurogames già esistono, si svolgono a luglio a Roma ma nulla hanno a che vedere con il programma di Canale Cinque.

I veri EuroGames sono una sorta di olimpiade sportiva aperta a persone LGBT. L’edizione 2019 degli EuroGames si svolgerà dal 12 al 14 luglio prossimi. Quando Mediaset ha scelto di rinominare il loro programma con questo nome non aveva pensato di cercarlo su Google? Il Biscione cambierà nome prima che sul web si inizi a creare confusione?

