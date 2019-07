Fiction Mediaset 2019/2020: tutti i titoli di Canale 5 per la prossima stagione

Il 2 luglio 2019 giornata di presentazione dei palinsesti per Mediaset . E ovviamente fari accesi sul palinsesto di Canale 5, rete ammiraglia dell’azienda di Cologno Monzese. Cosa vedremo nella prossima stagione? Mediaset ha cercato di sperimentare, nell’ultimo anno, con delle nuove proposte offerte al pubblico di Canale 5. Ricordiamo Non mentire, bellissima serie con Greta Scarano e Alessandro Preziosi ( che tornano protagonisti anche nella prossima stagione di Canale 5 ma con nuove proposte). Ricordiamo Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ma anche L’Isola di Pietro e L’amore strappato. Proposte che il pubblico ha accolto in modo diverso ma che sono state in ogni caso vincenti. E da settembre 2019 che cosa vedremo su Canale 5? Ecco tutti i titoli di cui si è parlato nella serata di presentazione dei palinsesti Mediaset.

FICTION MEDIASET 2019/2020: ECCO TUTTI I TITOLI E LE PROPOSTE DI CANALE 5

Ricordiamo, prima dei nuovi titoli, che a settembre arriverà la seconda stagione di Rosy Abate. La serie doveva andare in onda probabilmente in primavera ma poi il suo debutto è stato rimandato. Al momento il pubblico di Canale 5 sta seguendo le repliche e da settembre arriveranno i nuovi episodi.

Vediamo invece quelli che saranno i titoli della prossima stagione, i titoli delle nuove proposte.

“Made in Italy” racconterà l’incredibile esplosione della moda negli anni 70 con Greta Ferro e Margherita Buy. Per l’occasione le grandi firme della moda dell’epoca hanno aperto i propri archivi e nella serie i protagonisti indosseranno abiti e accessori originali. Da Albini a Curiel, passando per Fiorucci, Krizia, Missoni e Valentino in molti hanno reso disponibili le proprie creazioni vintage.

“Il processo” con Vittoria Puccini e Francesco Scianna.I due che sono stati protagonisti di fiction di successo in onda sulla Rai nell’ultimo anno, tentato di sbancare anche su Mediaset. LEGGI QUI LE PRIME NEWS SULLA FICTION DI CANALE 5

“Oltre la soglia” un nuovo modo di pensare la serie medical con Gabriella Pession. LEGGI QUI LE PRIME NEWS SULLA FICTION OLTRE LA SOGLIA

“Fratelli Caputo” con Nino Frassica e Cesare Bocci due grandissimi nomi della fiction italiana per la prima volta insieme per Canale 5. I quattro episodi sono prodotti dalla società Ciao Ragazzi! di Claudio Mori con la collaborazione di Apulia Film Commission. La fiction, diretta da Alessio Inturri, è ambientata in Puglia nel fittizio paese di Roccatella. La trama è top secret ma oltre alla location, si conoscono alcuni dei personaggi e degli attori che ne faranno parte.

“Scomparsi” con Alessandro Preziosi e “Giustizia per tutti” con Raoul Bova sono altri due nuovi titoli per la prossima stagione di Canale 5.

Nessuna notizia in merito alle date di messa in onda della fiction.