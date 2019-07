Palinsesto autunno 2019 Rete 4: ecco tutto quello che vedremo da settembre

Abbiamo scoperto le novità dei prossimi palinsesti autunnali di Italia 1 e Canale 5 nei nostri precedenti articoli. Ma cosa ne sarà di Rete 4? Sembra che rispetto alle sue sorelle, la rete “over” del gruppo Mediaser non vivrà sostanziali modifiche nel suo palinsesto, arrivando platealmente a riconfermare tutto quello che è andato in onda nella scorsa stagione televisiva.

Andiamo insieme a scoprire nel dettaglio quali sono i programmi confermati da Mediaset e che andranno in onda già da settembre su Rete 4.

Palinsesto autunno 2019 Rete 4: ecco i programmi

Nel day time di Rete 4 sono confermatissime tutte le rubriche e i programmi che oramai consolidano da anni l’identità di rete: Forum con Barbara Palombelli, Ricette all’Italiana con Davide Mengacci e Anna Moroni, Parola di Pollice Verde con Luca Sardella, i Viaggi del Cuore con Don Davide Banzato e le immagini documentaristiche di Donnavventura.

Nella fascia serale, invece, confermati Stasera Italia con Barbara Palombelli, Stasera Italia Week End e lo show populista di Mario Giordano Fuori dal Coro.

Parlando, infine, della prima serata, anche qui non possiamo far altro che constatare che Rete 4 vede solo riconferme dei soliti programmi già in onda da svariato tempo su questo canale. Parliamo di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi, Quarta Repubblica con Nicola Porro, ma anche la serata soap opera con l’iberica combo Il Segreto e Una Vita. Non mancherà anche una seconda stagione di CR4 – La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti.

Purtroppo chi si aspettava qualche piccola novità per Rete 4 rimarrà deluso. Evidentemente il canale “over” fra le sue generaliste non sembra la prorità assoluta per le alte sfere di Mediaset. Quello che però possiamo ipotizzare è che molto probabilmente Rete 4 tornerà a sperimentare nuovi programmi nel 2020, sperando in nuovi titoli di successo.

Tutt’altra cosa rispetto a Canale 5 e Italia 1 che partiranno già da settembre con titoli totalmente nuovi (come Amici VIP o EuroGames) o reboot di storici reality (come La Pupa e il Secchione per Italia 1).

La strategia di riconfermare in blocco la storia programmazione del canale renderà giustizia (e ascolti) a Rete 4? Oppure si arriverà a modifiche e stravolgimenti in corso d’opera? Per saperlo non ci resta che attendere il mese di settembre…

