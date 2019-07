Amici Vip news: le prime anticipazioni smentite in modo secco da Betty Soldati

Nelle ultime ore non si parla d’altro. Da quando il 2 luglio nella serata di presentazione dei palinsesti di Mediaset è stata annunciata la prima edizione di Amici Vip, c’è un vero e proprio tam tam. Tra anticipazioni e rumors sui possibili conduttori e anticipazioni sul cast che dovrebbe far parte di questa edizione, i nomi non mancano. Pochi minuti fa però via social, Betty Soldati, capo ufficio stampa della Fascino, la casa di produzione dei programmi di Maria de Filippi ha voluto sottolineare che nulla di quello che è stato scritto fino a ora corrisponde al vero.

AMICI VIP ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI SULLA PRIMA EDIZIONE DEL TALENT

Ma che cosa si è detto fino a questo momento? Ieri era rimbalzata su tutti i portali di informazione la notizia relativa al possibile conduttore, o meglio la conduttrice. Pare infatti che al timone della prima edizione di Amici Vip dovrebbe esserci Michelle Hunziker ma la cosa non viene confermata.

Questa mattina poi, dopo l’uscita della rivista Spy in edicola, si è molto parlato anche del cast di questa prima edizione di Amici Vip. I nomi fatti dalla rivista, che sembravano plausibili visto che tra le firme del giornale c’è anche Gabriele Parpiglia, che ha lavorato e lavora nel mondo mariano, a quanto pare non sono quelli reali. Si è parlato di Gianni Sperti come possibile concorrente, si è parlato anche di Marco Carta e per il mondo del teatro il nome fatto è quello di Conticini.

La sensazione è che al momento ci sia solo grande confusione visto che immaginiamo che il talent avrà lo scopo di lanciare dei talenti vip si, ma che di certo non hanno bisogno di mettersi in mostra. Al momento però è difficile provare anche solo a immaginare visto che non sappiamo nulla sul programma, sul come sarà su quale sarà lo scopo. L’unica certezza sembra essere l’assenza di Maria de Filippi, ma anche questa notizia al momento non è stata confermata in nessun modo.