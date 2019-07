Amici Vip: chi condurrà il talent e come sarà? Le prime anticipazioni

Continuano ad essere sempre più insistenti le voci di un possibile nuovo talent show per Canale Cinque: Amici Vip, l’ennesima declinazione in salsa celebrity dell’omonimo talent show condotto da Maria De Filippi. Sul programma fino ad ora non si hanno notizie ufficiali anche se, proprio in queste ore, si sta svolgendo la presentazione dei Palinsesti Mediaset e nella giornata di domani – 3 luglio 2019 – potrebbero essere rivelati importanti dettagli su questa novità.

Al momento, dunque, possiamo basarsi sui rumor e le anticipazioni apparse nelle scorse settimane su siti e blog online, quotidiani e settimanali patinati. Andiamo insieme a scoprire nel nostro riassunto come funzionerà questo Amici Vip e chi sarà (o saranno) i conduttori di questo semi – inedito talent show.

Amici Vip: chi sarà il conduttore?

Sono moltissimi i nomi che sono balzati alle cronache dei giornali nelle ultime settimane: si è inizialmente parlato dal coinvolgimento della stessa Maria De Filippi. Nome poi subito smentito da altre testate, che hanno lanciato varie ipotesi: potrebbe trattarsi di Alvin o di Michelle Hunziker (di nuovo orfana di programmi dopo il flop di All Together Now).

Altre ipotesi più bizzarre vorrebbero al timone di Amici Vip l’attrice Diana Del Bufalo, Gerry Scotti o persino Filippo Bisciglia, il legnoso conduttore di Temptation Island. E se ad Amici Vip arrivasse Belen Rodriguez? Il toto – nomi sembra ancora aperto…

Amici Vip: come funziona?

Anche il meccanismo per il momento sembra piuttosto top secret. Quasi sicuramente – trattandosi di Amici – lo show vedrà dei concorrenti famosi cimentarsi nelle due discipline artistiche che da sempre contraddistinguono il programma: il canto e il ballo.

Eppure, stando ad ulteriori rumor, la vita per i concorrenti famosi di Amici Vip potrebbe non essere così facile: si vocifera, infatti, che i concorrenti potrebbero sì cimentarsi in una di queste due discipline ma queste non devono riguardare la loro carriera professionale. Ad esempio, se un vip cantante entrasse ad Amici Vip non potrebbe gareggiare nella categoria canto. Una ipotesi un po’ difficile da credere ma nella casa del pongoregolamento defilippiano tutto può essere.

Come per il Serale di Amici potrebbe esserci una commissione di docenti, una di ospiti speciali ed il televoto da casa a decretare quali concorrenti saranno eliminati.

Amici Vip: chi condurrà il talent e come sarà? Le prime anticipazioni ultima modifica: da